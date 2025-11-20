Рус
В небі велике полум'я, а тисячі росіян без світла: дрони потужно атакували Росію

Анна Косик
20 листопада 2025, 08:17оновлено 20 листопада, 09:15
Навіть місцева влада змушена була частково розповісти про наслідки атаки дронів.
атака на россию
Усі деталі нічної атаки дронів на Росію / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/Hinshtein

Головне:

  • Росія атакували десятки дронів
  • У Курській області через удар по підстанціях зникло світло
  • У Рильську, ймовірно, знову під удар потрапив НПЗ

У ніч на 20 листопада у семи областях країни-агресорки Росії прогриміли потужні вибухи. Міноборони РФ традиційно відзвітувало про нібито бездоганну роботу ППО, яка збила 64 українські дрони над територією країни-агресорки.

Однак у Мережі звичайні росіяни та представники місцевої влади вже діляться інформацією про влучання в деяких регіонах. Зокрема у Курській області без світла залишилося кілька тисяч росіян, а у Рязанській області, попередньо, під удар потрапив НПЗ.

відео дня

Що відомо про атаку на Курську область

Близько 03:10 жителі міста Рильськ поскаржилися на пожежу на підстанції після удару дрона. За свідченнями росіян, після цього в усьому районі зникло світло. Та згодом з'ясувалося, що без електроенергії залишилося значно більше місцевих.

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн визнав, що цієї ночі було атаковано не одну електропідстанцію у прикордонні. Внаслідок цього без світла залишилося більше 16 тисяч росіян у Глушківському, Рильському та Коренівському районах.

"Наслідки уточнюються, що найближчим часом буде проведено інженерно-саперне обстеження територій. Енергетики постараються якнайшвидше усунути неполадки. Тримаю ситуацію на особистому контролі", - додав він.

Що цікаво, Міноборони РФ чомусь у своєму звіті не вказало жодної інформації про збиття дронів над Курською областю.

Що відомо про атаку на Рязанську область

У місті Рязань цієї ночі також було гучно. Місцеві стверджують, що під удар безпілотників потрапив НПЗ, який Україна востаннє атакувала кілька днів тому, 15 листопада.

В небі велике полум'я, а тисячі росіян без світла: дрони потужно атакували Росію
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Губернатор області Павло Малков більш обережно прокоментував наслідки атаки на місто. За його словами, у Рязані внаслідок падіння уламків спалахнуло підприємство.

"Падіння уламків сталося у кількох районах Рязані. Постраждалих та серйозних пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Протягом дня будуть проводитись роботи з ліквідації уламків", - додав він.

Чи зможе Україна поховати нафтову галузь РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, Україна вже більше року завдає ударів по російських НПЗ - ключовій галузі економіки окупантів. Але особливо активними ці удари стали тільки в останні чотири місяці, тому ще рано говорити про значні результати.

Якщо системно продовжувати, то рано чи пізно точка перелому настане. Тому Україна зможе, якщо не поховати, то поставити на коліна російську нафтову галузь - питання в кількості дронів і ракет, які будуть на озброєнні України.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 19 листопада губернатор Курської області Олександр Хінштейн поскаржився на атаку, внаслідок якої частково знеструмлене одне з найбільших міст.
Напередодні українські військові також потужно вдарили по військових об'єктах на території РФ. Під час атаки були застосовані тактичні ракетні комплекси ATACMS.

Раніше стало відомо, що Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти", один із найбільших у Росії, призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона 15 листопада.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ Рязань вибух у Росії атака дронів Курська область Удари вглиб РФ
