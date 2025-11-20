Туалет за ціною квартири: в Одесі побудують вбиральню за 6 мільйонів

Українці в Мережі сильно здивувалися такій новині.

https://glavred.net/ukraine/tualet-po-cene-kvartiry-v-odesse-postroyat-ubornuyu-za-6-millionov-10717136.html Посилання скопійоване

В Одесі побудують вбиральню за 6 мільйонів / Колаж Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Чому саме така вартість вбиральні

Як відреагували в Мережі

В Одесі побудують інклюзивний туалет за 6 мільйонів гривень. Пілотний проєкт буде реалізовано на Соборній площі.

Відповідне рішення ухвалили під час сесії Одеської міської ради.

відео дня

Цей туалет буде повністю автоматичним, обладнаним універсальною кабіною для людей з інвалідністю та під'єднаним до комунікацій. Навколо обіцяють упорядковану територію.

Українці в мережі бурхливо відреагували на таку новину - багатьом здаось, що ціна такої вбиральні дуже велика.

"Туалет за ціною квартири", "Головне щоб розетка була", "А всередині буде такий, як у школі - суто дірки в землі", "Модульний будинок коштує в 6 разів дешевше з туалетом", "Не знаю за всю Європу, але в Кельні таких повно, вони справді класні, чисті, облаштовані для інвалідів, і в деяких випадках навіть безплатні", - писали користувачі Мережі.

Реакція соцмереж / Фото: скріншот

Реакція соцмереж / Фото: скріншот

Реакція соцмереж / Фото: скріншот

До речі, раніше ми писали, що експертка з прибирання розповіла про те, що більшість людей припускаються однієї важливої помилки, коли справа доходить до чищення туалетів. Все залежить від того, як використовувати щітку для чищення унітазів.

Також ми розповідали, про найдієвіший спосіб, як позбутися поганого запаху в туалеті.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред