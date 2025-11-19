Очікується подорожчання та дефіцит: яким продуктом варто запастись вже зараз

Експерт сказав, що буде із цінами на капусту в Україні взимку.

Що буде з цінами на капусту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні спостерігається осіннє падіння цін на капусту

Пропозиція якісної капусти, придатної для закладки в сховища, обмежена

Це може призвести до дефіциту в зимово-весняний період

Попри осіннє падіння цін на капусту в Україні, існує ризик їхнього зростання в зимовий період. Про це заявив спеціаліст компанії "Рійк Цваан Україна" Микола Соботович, передає EastFruit.

За його словами, ринок капусти в Україні у 2025 році характеризується значною ціновою волатильністю через погодні умови, реакцію виробників на торішні ціни та системні проблеми зі зберіганням.

Він додав, що значна частина врожаю 2025 року має низьку якість і не підлягає зберіганню, а пропозиція якісної капусти, придатної для закладки в сховища, обмежена.

На його думку, це може призвести до дефіциту в зимово-весняний період і, як наслідок, до подорожчання продукції.

"У майбутньому ринок капусти в Україні, ймовірно, залишатиметься циклічним. Періоди високих цін будуть стимулювати надвиробництво, що призводитиме до обвалу цін у наступному сезоні, і навпаки", - підкреслив експерт.

Ціни на продукти до Нового року

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що перед різдвяними та новорічними святами 2025 року ціни на продукти підскочать вгору.

За його словами, найбільше подорожчають традиційні харчі, які ми споживаємо майже щодня.

"Я прогнозую зростання цін на м'ясну продукцію, яйця, а також частково це може позначитися на ціні на рослинну олію", - сказав експерт.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, після короткочасного зниження вартості базових продуктів, ціни на них знову починають поступово зростати. Не виключенням є і картопля, цінники на яку в українських супермаркетах знову переписали.

Також відомо, що ціни на каву продовжують бити рекорди, і тенденція до зростання, схоже, не сповільнюється. Головна причина такого стрибка - несприятливі погодні умови, які серйозно вдарили по врожаю в ключових країнах-виробниках: Бразилії та В’єтнамі.

Крім того, у найближчі місяці ціни на хліб в Україні поступово зростатимуть. До Великодня 2026 року вартість хліба може зрости вже на 10%.

