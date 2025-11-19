Кіт Келлог оголосив про відставку з посади спецпредставника Трампа - яка причина

Келлог вирішив залишити посаду у січні, його рішення пов’язують із незгодою з підходами адміністрації президента США до мирних переговорів щодо України.

Келлог оголосив про відставку з посади спецпредставника Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі Reuters:

Келлог оголосив про намір піти у відставку в січні

Посада спецпредставника президента США тимчасова

Келлог звинуватив адміністрацію США в прихильності до Москви

Спецпредставник США в Україні Кіт Келлог оголосив колегам про намір залишити свою посаду у січні. Про це передає Reuters із посиланням на анонімні джерела.

Повідомляється, що посада спеціального представника президента США є тимчасовою, і такі представники мають бути затверджені Сенатом, якщо вони хочуть продовжувати виконувати свої обов’язки після 360 днів. За словами Келлога, відповідно до чинного законодавства, його повноваження завершуються у січні.

Як зазначає Reuters, відставного генерал-лейтенанта в Європі, зокрема серед українських дипломатів, сприймали як людину, яка готова дослухатися до їхніх позицій в адміністрації, що іноді схилялася до бачення Москви щодо причин війни.

Келлог рішучіше, ніж багато інших представників адміністрації Трампа, засуджував російські атаки на цивільну інфраструктуру України. Часом він мав суперечки зі спеціальним посланцем з питань миротворчих місій Стівом Віткоффом, який повторював окремі тези Володимира Путіна та виступав за невигідний для України обмін територіями в рамках майбутньої мирної угоди.

У матеріалі також зазначається, що серед досягнень Келлога було його сприяння звільненню десятків заручників, яких утримував білоруський лідер Олександр Лукашенко, в обмін на часткове пом’якшення санкцій.

"Одна людина, обізнана з думками Келлога, сказала, що він дійшов висновку, що над Україною працює занадто багато чиновників адміністрації, а в адміністрації не визнають, що саме Росія, а не Україна, гальмує мирні переговори. Інша особа, обізнана з рішенням Келлога, сказала, що він ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації", - йдеться у матеріалі.

Спецпредставники Трампа для завершення війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Заяви Келлога про війну Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог стверджував, що Україні доведеться визнати тимчасово окуповані території за Росією, а їхнє повернення можливе лише у довгостроковій перспективі.

Водночас він підкреслив, що підхід президента США Дональда Трампа до перемовин між Україною та державою-агресором є виваженим і зосередженим на персональному діалозі.

Келлог також наголосив, що Росія не має шансів виграти війну проти України, інакше її війська вже були б у Києві, Одесі та на лівому березі Дніпра.

Інші новини:

Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

