Кіт Келлог оголосив про відставку з посади спецпредставника Трампа - яка причина

Про що йдеться у матеріалі Reuters:
- Келлог оголосив про намір піти у відставку в січні
- Посада спецпредставника президента США тимчасова
- Келлог звинуватив адміністрацію США в прихильності до Москви
Спецпредставник США в Україні Кіт Келлог оголосив колегам про намір залишити свою посаду у січні. Про це передає Reuters із посиланням на анонімні джерела.
Повідомляється, що посада спеціального представника президента США є тимчасовою, і такі представники мають бути затверджені Сенатом, якщо вони хочуть продовжувати виконувати свої обов’язки після 360 днів. За словами Келлога, відповідно до чинного законодавства, його повноваження завершуються у січні.
Як зазначає Reuters, відставного генерал-лейтенанта в Європі, зокрема серед українських дипломатів, сприймали як людину, яка готова дослухатися до їхніх позицій в адміністрації, що іноді схилялася до бачення Москви щодо причин війни.
Келлог рішучіше, ніж багато інших представників адміністрації Трампа, засуджував російські атаки на цивільну інфраструктуру України. Часом він мав суперечки зі спеціальним посланцем з питань миротворчих місій Стівом Віткоффом, який повторював окремі тези Володимира Путіна та виступав за невигідний для України обмін територіями в рамках майбутньої мирної угоди.
У матеріалі також зазначається, що серед досягнень Келлога було його сприяння звільненню десятків заручників, яких утримував білоруський лідер Олександр Лукашенко, в обмін на часткове пом’якшення санкцій.
"Одна людина, обізнана з думками Келлога, сказала, що він дійшов висновку, що над Україною працює занадто багато чиновників адміністрації, а в адміністрації не визнають, що саме Росія, а не Україна, гальмує мирні переговори. Інша особа, обізнана з рішенням Келлога, сказала, що він ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог стверджував, що Україні доведеться визнати тимчасово окуповані території за Росією, а їхнє повернення можливе лише у довгостроковій перспективі.
Водночас він підкреслив, що підхід президента США Дональда Трампа до перемовин між Україною та державою-агресором є виваженим і зосередженим на персональному діалозі.
Келлог також наголосив, що Росія не має шансів виграти війну проти України, інакше її війська вже були б у Києві, Одесі та на лівому березі Дніпра.
Про персону: Кіт Келлог
Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.
У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).
Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.
3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.
У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.
