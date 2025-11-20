Україна поновлює переговорний процес: експерт оцінив позицію США

Представники США, ймовірно, хочуть вплинути на позицію України. Однак чи вдасться це їм, покаже тільки час.

Що означає поновлення переговорів зі сторони України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Що сказав Яременко:

Дипломатичні переговори за участі України не припинялися

США змінює свою позицію у переговорах у кращу сторону

Україні слід продовжувати підтримувати контакти з США

Президент України Володимир Зеленський декілька днів тому заявив про поновлення переговорного процесу у Стамбулі, а західні медіа повідомляли про ймовірну зустріч із спецпосланником президента США Стівом Віткоффом.

В інтервʼю Главреду народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко розповів, чому було прийняте таке рішення.

За його словами, переговори продовжуються постійно, на різних рівнях та між різними країнами. Тому не слід шукати щось екстраординарне у цьому рішенні. Зустрічі між сторонами та перемовини як і відбувалися раніше, так і продовжуються зараз.

Яких позицій дотримуються сторони, що беруть участь у переговорах

Американська сторона більш схильна до поступової еволюції підходів. Це, як пояснив нардеп, чудово, бо означає, що аргументи України діють, і потрібно продовжувати ці контакти, щоб і надалі переконувати США.

"Можливо, Віткофф вважає, що має якісь аргументи, які можуть вплинути на позицію України. Ну подивимося. Але це все звичайні консультації. Ще раз повторю: Віткофф - не та людина, яка приймає рішення. Він апріорі не має достатньої ваги: ​​він не представник виконавчої влади, не обіймає жодних посад, які б дозволяли укладати будь-які домовленості. Тому говорити з ним можна, але жодних домовленостей із ним бути не може – лише консультації, не більше", - наголосив Яременко.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Туреччини Ердоган під час зустрічі з Зеленським наголосив на важливості продовження Стамбульського процесу з прагматичним і результативним підходом.

Під час цієї ж зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина може надати сторонам майданчик для переговорів про завершення війни.

Напередодні Зеленський анонсував повернення до переговорів з росіянами, в той час, як США готують план припинення бойових дій, умови якого можуть стати відомими вже до кінця тижня.

Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

