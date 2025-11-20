"Важкі поступки": Рубіо зробив заяву про "мирний план" США щодо України

На думку Рубіо, для досягнення міцного миру обидві сторони мають піти на важкі, але необхідні поступки.

Рубіо зробив заяву про "мирний план" США щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот із відео

Що заявив Рубіо:

Війна в Україні - "складна і смертоносна"

США розробляють пропозиції з урахуванням позицій обох сторін

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував "мирний план" США щодо війни в Україні, заявивши, що США розробляють пропозиції з урахуванням позицій обох сторін. Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі Х.

На його думку, для завершення такої "складної і смертоносної війни", як в Україні, необхідний обмін "серйозними і реалістичними ідеями".

"А для досягнення міцного миру обидві сторони повинні піти на важкі, але необхідні поступки", - підкреслив Рубіо.

Він додав, що США продовжують розробляти список можливих ідей щодо припинення війни, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін конфлікту.

Мирний план США - останні новини

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією з розробки нового плану припинення війни в Україні. План США складається з 28 пунктів. Про це пише видання Axios з посиланням на американських і російських чиновників.

Високопоставлений російський чиновник повідомив, що він оптимістично ставиться до цього плану. Однак поки не зрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські союзники.

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер заявив, що новий мирний план буде рівносильний капітуляції України.

За словами кореспондента, план включає:

скорочення армії України вдвічі;

відмова від певної зброї;

відмова від Донбасу;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови офіційною державною мовою в Україні;

надання офіційного статусу місцевій гілці Російської православної церкви.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною.

Велика Британія поділяє ініціативу президента США Дональда Трампа Трампа про припинення війни в Україні, і закликала Росію вивести свої війська.

Які області України Росія хоче окупувати: оцінка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Росія й надалі прагнутиме встановити контроль над Донецькою областю та лівобережною частиною Запорізької області. І доки цих цілей не буде досягнуто, окупанти продовжуватимуть нарощувати сили та ресурси для виконання цих завдань. Тимчасово вони можуть відкласти активні спроби наступу на Херсонському напрямку.

"Вони можуть відмовитися від Харківських напрямків, навіть повністю вивести звідти війська і перекинути їх на східний фронт. Але вони ніколи не відмовляться від захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму, тому що вони вже внесені в російську конституцію. Це буде робитися за рахунок різного роду "подушок": фінансових, військових, логістичних тощо, але вони будуть продовжувати ці питання вирішувати", - сказав Світан в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

