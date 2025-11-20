Таємний план миру: Трамп схвалив документ для врегулювання війни РФ в Україні - ЗМІ

Україна не брала участі в розробці запропонованого мирного плану, пише NBC News.

Трамп вважає момент "підходящим" для припинення війни за умови гнучкості сторін

Коротко:

План розробляли таємно кілька тижнів

Документ спрямований на надання Україні та Росії гарантій безпеки для "тривалого миру"

Україна не брала участі у формуванні плану й отримала лише загальні контури, без деталей

Президент США Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли впродовж останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.

Як повідомляє NBC News із посиланням на високопосадовця Білого дому, у розробці плану брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і зять президента Джаред Кушнер.

"План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає те, чого Україна хоче, і що їй потрібно для тривалого миру", - сказав співрозмовник видання.

Деталі плану не розкриваються. Зазначається, що він ще потребує певних переговорів із ключовими сторонами, які беруть участь у процесі.

Відомо, що рамки так званої мирної угоди ще потрібно представити українцям, а строки остаточного узгодження проєкту плану збігаються з візитом делегації Пентагону в Україну.

Як відреагували в Кремлі

NBC News також зазначає, що наразі "Кремль не демонструє жодних ознак зміни своїх умов для закінчення війни і применшив значення повідомлення ЗМІ про те, що США працюють над 28-пунктним мирним планом".

Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив на брифінгу, що у Росії "немає планів" зустрітися з міністром Сухопутних військ США Даніелем Дрісколлом після його переговорів у Києві. Пєсков підкреслив, що з часу переговорів на Алясці в серпні мало що змінилося.

Позиція України

Україна не брала участі в розробленні запропонованого мирного плану. За словами цих двох джерел, Україна була проінформована про загальні контури плану, але не отримала детальної інформації та не була запрошена надати свої пропозиції.

"Президент [США Дональд Трамп] чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни. Трамп вважає, що є шанс закінчити цю безглузду війну, якщо проявити гнучкість", - заявив представник Білого дому.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією з розробки нового плану припинення війни в Україні. План США складається з 28 пунктів. Про це пише видання Axios з посиланням на американських і російських чиновників.

Високопоставлений російський чиновник повідомив, що він оптимістично ставиться до цього плану. Однак поки не зрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські союзники.

За даними західних ЗМІ, з неоголошеним візитом в Україну прибули міністр армії США Ден Дрісколл і начальник штабу генерал Ренді Джордж. Президент США Дональд Трамп відправив до Києва делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів у рамках спроби його адміністрації відновити переговори про припинення війни Росії в Україні.

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер заявив, що новий мирний план буде рівносильний капітуляції України.

"Можу підтвердити поспішну пропозицію США і Росії, яку просувають українцям через Дмитрієва-Віткова до Умерова. Це буде рівносильно капітуляції України, а знайомі мені люди кажуть, що це просто максималістські вимоги Кремля", - написав він.

За словами кореспондента, план включає:

скорочення армії України вдвічі;

відмова від певної зброї;

відмова від Донбасу.

Переговори Трампа і Путіна: думка експерта

Адміністрація президента США Дональда Трампа поки що не схильна до переговорів із Росією на високому рівні. Про це в інтерв'ю Главреду заявив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

Наразі США вважають, що спроби умиротворення Росії не дали результатів. Позиція Трампа і його команди залишається незмінною: жодних зустрічей на високому рівні - від голів дипломатичних відомств і вище - не буде, поки США не побачать реальних ознак того, що Москва дійсно готова домовлятися.

"Тенденція така, що американці поки що не схильні до діалогу. Вони дуже чітко пояснили свою позицію: поки вони не побачать конкретних ознак того, що Росія справді хоче домовлятися, а не тільки висуває ультиматуми без підстав, вони не бачать необхідності у зустрічах високого рівня", - зазначив дипломат.

