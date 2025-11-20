"Це необхідно": в Україні хочуть заборонити Telegram

Крім блокування Telegram, омбудсмен закликала активніше використовувати законодавство про культуру.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила про необхідність блокування месенджера Telegram в Україні. За її словами, ця платформа залишається одним із ключових каналів поширення ворожих наративів і пропаганди, а тому держава має розглянути можливість обмеження доступу.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" омбудсменка наголосила, що питання стоїть не тільки в Telegram, а й у більш системному захисті інформаційного простору країни.

"Це необхідно зробити, як мені видається. Це необхідно. Дійсно, якщо ми стратеги, якщо ми думаємо про завтра, якщо ми думаємо про Україну українську, в принципі, іншої не буде. Або буде просто названа територія, як і називається, але тут України не буде, якщо ми не почнемо послідовно перекривати ці канали поширення ворожих наративів, ворожої пропаганди", - заявила Івановська в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Розширення списків артистів, які підтримують агресію

Окрім блокування Telegram, омбудсменка закликала активніше використовувати законодавство про культуру - зокрема, статтю 15, яка регулює розповсюдження та популяризацію творів мистецтва.

Вона наголосила на необхідності продовжувати формувати списки російських виконавців, які підтримують агресію, домагатися того, щоб великі міжнародні стримінгові платформи враховували українське законодавство.

"Тобто вносити в списки тих російських виконавців, які підтримують політику своєї держави, політику агресії, політику знищення... Це моя давня мрія, щоб міжнародні великі стримінгові платформи враховували законодавство країни, яка страждає в цій жахливій війні", - поділилася омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Ярослав Юрчишин прокоментував заборону Telegram у Полтаві. Полтавській владі навряд чи вдасться заборонити Telegram у цілій області. Але є варіант обмежити можливість завантажувати в локальній Мережі, зазначив він.

Як повідомляв Главред, в Україні обмежили використання Telegram для українських військових і держслужбовців. Згідно з рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), використання Telegram обмежується в органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури.

Про персону: Олена Івановська Олена Івановська - докторка філологічних наук, професорка КНУ імені Шевченка. Понад 20 років Івановська викладає фольклористику, є авторкою понад 100 наукових праць, зокрема про захист української мови.

Івановська захистила кандидатську дисертацію на тему "Фольклористична спадщина Ганни Барвінок". Її докторська називалася "Суб'єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект".

Кандидатура Івановської була висунута на посаду мовного омбудсмена після завершення повноважень Тараса Креміня. Рішення про висунення ухвалив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

