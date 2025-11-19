Старий курс більше не діє: в Україні переписали ціни на долар та євро

НБУ оприлюднив новий курс долара та євро до гривні.

Курс валют на 20 листопада / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 19 листопада

Скільки коштуватиме європейська валюта у четвер

У скільки обійдеться українцям польський злотий

Гривня "тримає" міцно свої позиції стосовно долара та євро. Національний банк України встановив на четвер, 20 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,09 гривні за долар, таким чином українська валюта не послабилася ні на копійку, порівняно з попереднім показником. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Щодо євро гривня продовжує зміцнювати свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер складатиме 48,73 гривні за один євро, що на шість копійок менше, ніж попереднього дня.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,09/42,12 грн/дол., а євро - 48,74/49,75 грн/євро.

Курс валют на 20 листопада / фото: bank.gov.ua

Курс злотого на 20 листопада

НБУ також оновив офіційний курс польського злотого.

У четвер, 20 листопада злотий коштуватиме 11,53 грн/злотий, що на 4 копійки більше, ніж днем раніше.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Чи буде різкий стрибок долара цієї зими - прогноз

На думку економіста Юрія Грінченка різких стрибків курсу долара найближчими місяцями не очікується.

Нацбанк утримує курс у межах, де він росте повільніше, ніж інфляція, що підтримує споживчий попит і бізнес-активність. Водночас потенціал ризиків залишається - вони пов’язані з війною, зовнішніми ринками та бюджетною стабільністю.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як писав Главред, НБУ підвищив офіційний курс долара до 42,09 грн/дол. та євро до 48,79 грн/євро на 19 листопада. Водночас курс злотого знизився до 11,49 грн/злотий.

Нагадаємо, експерт "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що валютний ринок України в середині листопада залишатиметься стабільним. Курс долара коливатиметься близько 42 грн, а євро - до 50 грн.

Тим часом керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва з посиланням на прогнози МВФ, Кабінету міністрів та НБУ розповіла, що валютний ринок України протягом найближчих двох років залишатиметься контрольованим. Долар у базовому сценарії може зрости до 48 гривень.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

