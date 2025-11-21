Рус
Міні-стаття 5 НАТО: мирний план для України включає гарантії безпеки на 10 років - ЗМІ

Анна Ярославська
21 листопада 2025, 07:38
626
План фактично зобов'яже американських військових захищати Україну в разі нової війни.
Військові США
США пропонують Україні гарантії безпеки за аналогією з НАТО - Axios / Колаж: Главред, фото: war.gov, ОПУ

Коротко:

  • США та європейські союзники розглядатимуть напад на Україну як загрозу всій трансатлантичній безпеці
  • Гарантії діятимуть 10 років і можуть бути продовжені
  • Документ передбачає участь у підписанні України, США, ЄС, НАТО і навіть РФ

Мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні містить гарантії безпеки, засновані на статті 5 Статуту НАТО.

Як пише Axios, США і європейські союзники повинні будуть розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту".

відео дня

За даними видання, у плані з 28 пунктів, представленому в четвер президенту України Володимиру Зеленському міністром армії США Деном Дрісколлом, просто йдеться про те, що "Україна отримає надійні гарантії безпеки".

Однак поряд із цим США представили українцям ще один проєкт угоди.

"У ньому йдеться про те, що будь-який майбутній "значний, навмисний і тривалий збройний напад" Росії на Україну "розглядатиметься як напад, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти", - пишуть журналісти.

Що буде, якщо Путін знову нападе на Україну

У разі нападу президент Сполучених Штатів, після негайних консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами, визначить заходи, необхідні для відновлення безпеки:

"Ці заходи можуть включати застосування збройної сили, розвідувальну та матеріально-технічну допомогу, економічні та дипломатичні дії, а також інші кроки, які будуть визнані доцільними. Спільний механізм оцінки за участю НАТО та України оцінюватиме будь-яке заявлене порушення", - зазначає видання.

Гарантія безпеки діятиме впродовж перших 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою.

Спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів за участю США контролюватиме її дотримання.

При цьому документ містить у собі рядки для підписів від України, США, ЄС, НАТО і Росії.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що Росію поінформували про проєкт, але незрозуміло, чи знадобиться в кінцевому підсумку підпис глави РФ Володимира Путіна.

Міні-стаття 5 НАТО: мирний план для України включає гарантії безпеки на 10 років - ЗМІ
Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки передали Зеленському

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф минулими вихідними обговорив пропоновані гарантії безпеки з радником Зеленського з національної безпеки Рустемом Умеровим, а в четвер документ передали Зеленському в письмовому вигляді.

Axios звертає увагу на важливий нюанс: план може викликати негативну реакцію з боку союзників Трампа за програмою "Америка насамперед", оскільки фактично зобов'яже американських військових захищати Україну в разі нової війни.

Мирні план Трампа - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Bloomberg, новий мирний план США створено за аналогією з домовленостями про припинення вогню в Газі. У пропозиції містяться ключові вимоги до України, серед яких:

  • передача Росії частини територій на сході Донбасу, які зараз контролює Україна;
  • скасування запроваджених проти РФ санкцій;
  • припинення розслідувань військових злочинів, скоєних російською стороною;
  • згода України на встановлення ліміту за чисельністю власних Збройних сил.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський 20 листопада повідомив міністру армії США Деніелу Дрісколлу, що готовий працювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання війни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп хоче, щоб війна між Україною та Росією завершилася, а відносини між країнами повернулися до партнерства. Дві держави мають відновити торгівлю, туристичні зв'язки та культурний обмін.

Тим часом у Путіна відхрестилися від спільного зі США "мирного плану" щодо України. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має жодної нової інформації.

"Мирний план Трампа" - це міф: думка екперта

Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що Україна не погодиться на умови нового американського плану, Європа теж їх не підтримає, а у США фактично не залишилося важелів тиску.

"Це безглузда творчість групи російських агентів Дмитрієва-Віткоффа, яку вони злили у ЗМІ, сподіваючись у такий спосіб надати їй якогось квазіофіційного статусу", - заявив Ейдман.

За його словами, цей план потрібен Кремлю не для реалізації, а для того, щоб посварити США з Україною.

"Тому над ним працював Дмитрієв, який не має повноважень, а Машка Захарова від імені МЗС від нього відреклася. Путін прекрасно розуміє, що Україна такий план фактичної капітуляції не прийме і сподівається, що це дасть привід Трампу знову відмовитися від підтримки Києва. Проблема цього "хитрого" задуму в тому, що такий план не прийме і США", - зазначив соціолог.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО новини США Дональд Трамп війна Росії та України мирні переговори гарантії безпеки
