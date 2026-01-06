Онука Софії Ротару похвалилася розкішним відпочинком із росіянкою в Куршевелі

Соня Євдокименко відпочиває на французькому курорті Куршевель.

Внучка Ротару відпочиває з росіянкою / Колаж Главред: фото Instagram/iamsofiaeve

Коротко:

Де відпочиває Соня Євдокименко

Що відомо про її подругу-росіянку

Онука української співачки Софії Ротару, яка довгий час жила і працювала в РФ Соня Євдокименко, відзначилася відпочинком у Куршевелі.

Вона опублікувала низку фотографій в Instagram, де показала, як проводить зимові канікули разом зі своєю подругою, російською блогеркою Діаною Манасир. Свій пост онука Софія Ротару прокоментувала лаконічним: "Вдячна і кохана".

Онука Софії Ротару відпочила з росіянкою / Фото Instagram/iamsofiaeve

Софія Євдокименко продемонструвала, як катається на лижах, ходить до ресторанів і загалом насолоджується життям. Дивно, що компанію їй склала блогерка з країни, яка щодня монотонно знищує Україну.

Онука Софії Ротару відпочила з росіянкою / Фото Instagram/iamsofiaeve

Онука Софії Ротару відпочила з росіянкою / Фото Instagram/iamsofiaeve

Софія Євдокименко перебуває у стосунках зі спадкоємцем однієї з найбагатших сімей США Максом Лернером. Молодий чоловік є онуком американського мецената, який заснував фінансову компанію MBNA Corporation. До слова, статки його сім'ї оцінюються в 1,2 млрд дол.

Онука Софії Ротару відпочила з росіянкою / Фото Instagram/iamsofiaeve

Подруга Євдокименко - росіянка і москвичка. Вона часто постить фрагменти свого лакшері-життя в столиці терористичної Росії. Манасір - одна з дочок бізнесмена, мільйонера з йорданським корінням Зіяда Манасіра.

Про персону: Соня Євдокименко Соня Євдокименко - внучка української співачки Софії Ротару, модель. Переїхала до США, де знімає розкішні апартаменти, здобуває освіту в галузі мистецтва, а також підробляє моделлю і вже знялася для багатьох зарубіжних глянців.

