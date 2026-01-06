Онука Софії Ротару похвалилася розкішним відпочинком із росіянкою в Куршевелі

Коротко:
- Де відпочиває Соня Євдокименко
- Що відомо про її подругу-росіянку
Онука української співачки Софії Ротару, яка довгий час жила і працювала в РФ Соня Євдокименко, відзначилася відпочинком у Куршевелі.
Вона опублікувала низку фотографій в Instagram, де показала, як проводить зимові канікули разом зі своєю подругою, російською блогеркою Діаною Манасир. Свій пост онука Софія Ротару прокоментувала лаконічним: "Вдячна і кохана".
Софія Євдокименко продемонструвала, як катається на лижах, ходить до ресторанів і загалом насолоджується життям. Дивно, що компанію їй склала блогерка з країни, яка щодня монотонно знищує Україну.
Софія Євдокименко перебуває у стосунках зі спадкоємцем однієї з найбагатших сімей США Максом Лернером. Молодий чоловік є онуком американського мецената, який заснував фінансову компанію MBNA Corporation. До слова, статки його сім'ї оцінюються в 1,2 млрд дол.
Подруга Євдокименко - росіянка і москвичка. Вона часто постить фрагменти свого лакшері-життя в столиці терористичної Росії. Манасір - одна з дочок бізнесмена, мільйонера з йорданським корінням Зіяда Манасіра.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв, що фіналістка романтичного реаліті "Холостяк" Анастасія Половинкіна потрапила в дорожню пригоду дорогою до Харкова. Після відпочинку з Тарасом Цимбалюком у Буковелі дівчина вирушила до Харкова, щоб відвідати батьків.
Раніше стало відомо про те, що Олена Тополя, яка нещодавно заявила про розлучення з артистом Тарасом Тополею, прокоментувала скандальні заяви свого колишнього цивільного чоловіка Вадима Лисиці.
Вас також може зацікавити:
- "Постраждала від війни": відома співачка зробила заяву про Софію Ротару
- У родині Софії Ротару подвійне поповнення: як назвали близнюків
- Софія Ротару по-особливому привітала з Різдвом
Про персону: Соня Євдокименко
Соня Євдокименко - внучка української співачки Софії Ротару, модель. Переїхала до США, де знімає розкішні апартаменти, здобуває освіту в галузі мистецтва, а також підробляє моделлю і вже знялася для багатьох зарубіжних глянців.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред