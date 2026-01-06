Дрони знищили великий арсенал ракет у РФ: вибухи тривали всю ніч, оголошена евакуація

Вибухи в районі складу головного ракетно-артилерійського управління в Костромській області РФ тривали протягом всієї ночі.

У ніч на 6 січня Нейський район Костромської області РФ атакували безпілотники. Ціллю атаки став 100-й склад боєприпасів та озброєння головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ).

Внаслідок удару зафіксовано серію вибухів, що тривали протягом усієї ночі, а місцева влада розпочала евакуацію в прилеглих населених пунктах. Про це повідомляли місцеві змі з посиланням на місцевувладу.

Крім того, Губернатор області Сергій Ситников заявив про нібито збиття чотирьох дронів та пошкодження уламками кількох об'єктів. Після цього він повідомив про скликання екстреної наради та спрямування медичних бригад до зони інциденту

"Для можливої допомоги постраждалим в Нейський район направлені додаткові медичні бригади, підготовлена до роботи при необхідності санітарна авіація", - йдеться у повідомленні.

Місцеві медіа писали, що "місцеві стверджують, що вибухи відбуваються в районі місцевого складу з боєприпасами". Частина жителів самостійно евакуюється, а влада підтвердила вивезення людей із найближчих до об'єкта ГРАУ локацій.

Атакований арсенал є стратегічно важливим об'єктом, оскільки він "формує та підтримує запаси БК для західного і центрального напрямків, з подальшим розвезенням по арсеналах нижчого рівня і базах". Раніше цей об'єкт вже ставав ціллю подібних атак, проте звуки вибухів цієї ночі свідчать про ймовірне ураження боєзапасу.

Як удари по Росії вплинуть на завершення війни - думка експерта

Колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що продовження та посилення масованих ударів по Москві може суттєво вплинути на завершення війни. За його словами, якщо атаки на російську столицю будуть частими та інтенсивними, а удари по стратегічних підприємствах призведуть до серйозних проблем, наприклад, критичного дефіциту пального, який створить тиск на російські еліти.

Цей тиск, на думку Туки, може змусити їх почати чинити вплив на Путіна, щоб змусити його припинити війну. Тобто удари по ключових об’єктах РФ не лише завдають матеріальних збитків, а й мають потенційно політичний ефект - спонукати Кремль шукати вихід із війни через тиск з боку власних еліт.

Атаки дронів у РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 січня в низці міст Росії прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів. Голосно було в Липецькій області та Башкортостані. На вибухи також поскаржилися жителі Твері та Пензи.

Крім того, у ніч на 31 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Туапсе в Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. Унаслідок атаки на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії. У результаті чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

Що таке ГРАУ ГРАУ - це Головне ракетно-артилерійське управління міністерства оборони країни-агресора РФ, підпорядковане заступнику міністра оборони Росії. Арсенали ГРАУ - це спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка. Росіяни зазначають, що прообраз ДРАУ - "пушкарський наказ" - заснував Іван Грозний, один з улюблених персонажів російського диктатора Путіна.

