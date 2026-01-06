Ситуація зі світлом змінюється - графіки відключень для Дніпропетровщини на 7 січня

Енергетики планують вимикати світло до трьох разів на добу для більшості груп споживачів.

Обмеження електроспоживання охоплять більшість регіонів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У Дніпрі та області світло вимикатимуть 2–3 рази на добу

Погодинні графіки діятимуть протягом усієї середи

Для групи 3.2 передбачене лише одне відключення

У середу, 7 січня, більшість регіонів України обмежуватиме споживання електроенергії. У Дніпрі та області планові вимкнення світла відбуватимуться до трьох разів на добу для всіх груп, повідомляє ДТЕК.

За інформацією, графіки погодинних відключень у Дніпропетровській області діятимуть упродовж усієї доби при цьому світло вимикатимуть від двох до трьох разів на кілька годин. Для групи 3.2 заплановано лише одне відключення за добу.

Графіки відключень для кожної черги

1.1 черга:

06:00 – 08:30

12:00 – 19:00

22:30 – 24:00

1.2 черга:

01:30 – 06:00

12:00 – 19:00

22:30 – 24:00

2.1 черга:

01:30 – 08:30

12:00 – 15:30

22:30 – 24:00

2.2 черга:

01:30 – 08:30

12:00 – 15:30

22:30 – 24:00

3.1 черга:

06:00 – 08:30

15:30 – 20:00

3.2 черга:

15:30 – 22:30

4.1 черга:

08:00 – 12:00

15:30 – 19:00

4.2 черга:

08:00 – 12:00

15:30 – 19:00

5.1 черга:

00:00 – 01:30

08:30 – 15:30

19:00 – 22:30

5.2 черга:

00:00 – 01:30

08:30 – 15:30

19:00 – 22:30

6.1 черга:

00:00 – 01:30

08:30 – 12:00

19:00 – 23:00

6.2 черга:

08:30 – 12:00

19:00 – 22:30

Дізнатися індивідуальний графік відключень у Дніпрі можна на сайті ДТЕК, вказавши свою адресу у відповідному полі.

Як працює система черг відключень

Споживачів електроенергії поділено на шість черг.

"Якщо обмеження вводять для трьох черг, погодинні відключення охоплюють приблизно половину споживачів у кожному регіоні".

При додаванні більшої кількості черг обмеження торкаються більшої частини населення, а якщо черг менше трьох — електроенергії вистачає більшості.

Графіки відключення світла / Інфографика: Главред

Робота Пунктів незламності на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", розташування яких можна дізнатися на сайті Дніпропетровської ОВА. Вони функціонують у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години.

Пункт незламності Нікопольської громади працює цілодобово, інші відкриваються за потреби. Відвідувачам доступні світло, тепло, вода, а також можливість безкоштовно випити чаю, підзарядити гаджети та відпочити.

Думка експерта щодо можливого скасування графіків

Експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Попенко вважає, що оптимістичні прогнози щодо відмови від графіків відключень електроенергії варто сприймати обережно. За його словами, йдеться не про повне відновлення енергетичної інфраструктури, а передусім про запуск сонячної генерації.

Попенко наголошує, що за умови відсутності нових атак та сприятливої ситуації сонячні електростанції можуть почати працювати приблизно за два місяці, що дозволить частково зменшити дефіцит електроенергії. Водночас експерт сумнівається, що за цей термін вдасться повністю відновити пошкоджену систему.

"Ключове питання — не самі відключення і не швидкість відбудови інфраструктури. Вирішальним фактором є запуск сонячної генерації, який і може дати ефект через два місяці. Але це не означає, що вся система буде відновлена", — пояснив він.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

