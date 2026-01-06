"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

Олена Мозгова відреагувала на відео з окупованої Ялти.

Олена Мозгова - пісні Миколи Мозгового / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова

На вулицях Криму виконали пісню "Край, мій рідний край"

Як відреагувала Олена Мозгова

Українська продюсерка Олена Мозгова відреагувала на виконання пісні "Край, мій рідний край" авторства свого легендарного батька Миколи Мозгового в окупованому Криму. Відео з вулиць Ялти вона опублікувала в Instagram.

На записі можна почути мелодію пісні "Край, мій рідний край" у виконанні оркестру на міській площі. Навколо зібралося багато ялтинців, які знімали те, що відбувається, на камери мобільних телефонів.

Олена Мозгова не залишилася байдужою, почувши знайому пісню. Вона прокоментувала відео, зазначивши, що неможливо стерти українську душу Криму.

Олена Мозгова з чоловіком / фото: instagram.com, Олена Мозгова

"Ялта хоче додому. Подає сигнали, як може. Крим - це Україна", - написала продюсерка.

У коментарях Олена зазначила, що відео було знято нещодавно, і відповіла на коментар підписниці про те, що ніхто в Криму не сумує за Україною.

"Я б не була такою категоричною щодо "ніхто", - заявила Мозгова.

Підписники продюсерки побажали музикантам залишитися цілими і неушкодженими після цього виступу. Знайшлося і місце для гумору - шанувальники припустили, що це могла бути нова українська спецоперація.

"Сподіваюся, після такого чудового виконання музиканти залишаться цілими і неушкодженими"

"Буданов знову був у Криму?"

"Чомусь у мене на очах сльози, а в душі біль. І дякую за відео"

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

