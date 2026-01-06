Рус
Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

Руслана Заклінська
6 січня 2026, 17:48
145
НБУ вдруге поспіль підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму.
Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня
Курс валют на 7 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 7 січня
  • На скільки подорожчав євро
  • Який курс злотого встановлено на 7 січня

На середу, 7 січня, Національний банк України підвищив офіційний курс долара до рекордної позначки. Євро та польський злотий також подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 7 січня встановлено на рівні 42,56 грн/дол. Таким чином, американська валюта зросла на 14 копійок і встановила новий рекорд (попередній рекорд був зафіксований 6 січня, - 42,42 грн/дол.).

відео дня

Євро також продемонстрував зростання. Курс європейської валюти становить 49,80 грн/євро, що на 29 копійок більше, ніж напередодні.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,57/42,60 грн/дол., а євро - 49,86/49,88 грн/євро.

Курс злотого на 7 січня

Польський злотий також подорожчав. На середу його офіційний курс встановлено на рівні 11,83 грн, що на 8 копійок вище, ніж 6 січня.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи буде обвал гривні у 2026 році - прогноз економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі Главреду заявив, що у 2026 році різкого обвалу гривні не очікується. За його словами, ані глобальні економічні потрясіння, ані політика адміністрації Дональда Трампа не матимуть суттєвого впливу на українську валюту.

Економіст пояснив, що Україна наразі мало залежить від світових фінансових процесів, оскільк обсяги експорту залишаються невеликими, а імпорт здебільшого пов’язаний із потребами оборони. Водночас фінансування держави забезпечується стабільною міжнародною допомогою.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, 6 січня офіційний курс долара досяг історичного максимуму. НБУ встановив його на рівні 42,42 грн.

Початок січня 2026 року на валютному ринку України буде відносно спокійним. За словами Тараса Лєсового, ризики, пов’язані з війною, врівноважуватимуться діями НБУ в режимі "керованої гнучкості", що не допустить різких стрибків курсу.

Як повідомляв Главред, з 5 по 11 січня різких коливань курсу в Україні не очікується, а ринок залишається стабільним і контрольованим. За прогнозом банкіра Лєсового, долар коштуватиме 42,3-42,8 грн, євро - 48,5-49,75 грн

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
