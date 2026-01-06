Мерц назвав "ключ" до миру, який досі ховають у Вашингтоні та Брюсселі - Politico

Канцлер наголошує на важливості трансатлантичної співпраці для довгострокового миру та стабільності в регіоні.

Німеччина продовжує підтримувати Україну фінансово та дипломатично / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНІАН

Коротко:

Мерц заявив, що припинення вогню в Україні можливе лише за гарантіями США та Європи

Україна фіналізує документ про гарантії безпеки на зустрічі в Парижі

У зустрічі беруть участь канцлер ФРН, президент Франції та президент США

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що припинення вогню в Україні можливе лише за умов гарантій безпеки з боку США та Європи, які забезпечать збереження суверенітету країни.

"У цій ситуації ми дотримуємося чіткого курсу: ми хочемо припинення вогню, яке збереже суверенітет України", — наголосив Мерц у листі до членів фракцій ХДС/ХСС і СДПН у Бундестазі, опублікованому виданням Politico. відео дня

Складність переговорів

Канцлер підкреслив, що нинішні переговори відбуваються у складних умовах: Росія демонструє обмежену готовність до діалогу, а президент України Володимир Зеленський бореться за єдність українського суспільства. Водночас, за словами Мерца, трансатлантична співпраця зазнала серйозних змін.

"Ми хочемо формувати цей мир, як європейці. Це можливо лише в умовах сильної та єдиної Європи, за яку ми боремося з усією рішучістю", — додав він.

Підтримка України

Мерц також нагадав про активну роботу під час новорічного періоду з Україною, європейськими партнерами та урядом США щодо можливих кроків для припинення вогню. Він зазначив, що рішення Європейської ради від 19 грудня створили фінансові передумови для тривалої підтримки України у її оборонній боротьбі проти Росії:

"Росія не повинна мати жодних сумнівів у нашій рішучості".

Підготовка гарантій безпеки

Додатково повідомляється, що Україна разом із партнерами з Коаліції охочих під час зустрічі у Парижі 6 січня на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона фіналізує документ щодо гарантій безпеки. Цей документ стане основою для подальших переговорів із президентом США Дональдом Трампом, у зустрічі також бере участь канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Чи будуть працювати гарантії безпеки для України – думка експерта

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сумнівається у реальній силі гарантій безпеки для України у форматі п’ятої статті Статуту НАТО або Будапештського меморандуму. За його словами, запропоновані пункти безпеки "не працюватимуть і є радше елементом політичної гри, від якого не варто очікувати серйозних результатів".

Коваленко додає, що союзницькі війська не братимуть участі у бойових діях в Україні. "До того ж виникає питання — для кого ці гарантії безпеки? Для жителів Ужгорода та Чернівців, Івано-Франківська та Львова? А як же гарантії для жителів Токмака, Мелітополя тощо? Ні. Тобто це питання тимчасово окупованих і вільних територій України. Європейцям і американцям цього не зрозуміти. Ми ніколи не побачимо європейських військовослужбовців, які захищатимуть наші позиції", — зазначає експерт.

Гарантії безпеки для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, у випадку запровадження режиму припинення вогню чисельність миротворчих сил в Україні може становити від 15 до 20 тисяч військовослужбовців, вказує "Радіо Свобода".

Крім того, 6 січня у Парижі почалась зустріч у форматі "Коаліції охочих". Згодом президент України Володимир Зеленський також планує зустріч генеральним секретарем НАТО та з представниками американської переговорної команди. Про це повідомляє Суспільне, опублікувавши чорновий варіант комюніке засідання "Коаліції охочих.

Нагадаємо, що колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф переконаний, що якщо президент США Дональд Трамп публічно заявить про готовність надати Україні безпекові гарантії, ці зобов’язання матимуть реальне втілення.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

