Відключення світла 7 січня: в Укренерго розповіли про обмеження в середу

Коротко:
- В Україні 7 січня вводять графіки погодинних відключень електроенергії
- Промислові споживачі отримають обмеження потужності
- Причина — пошкодження енергосистеми через атаки РФ
В усіх регіонах України 7 січня будуть запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.
"Необхідність запровадження цих обмежень спричинена наслідками російських ракетних і дронових атак по енергооб’єктах, які призвели до пошкоджень енергетичної інфраструктури та дефіциту потужності в енергосистемі", — пояснюють у НЕК "Укренерго".відео дня
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тож час та обсяги відключень можуть змінюватися.
Актуальну інформацію щодо наявності світла за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках обленерго в соцмережах.
Крім того, українців закликають до ощадливого споживання електроенергії.
"По можливості відмовтеся від одночасного використання потужних електроприладів, аби зменшити навантаження на мережу", — наголошують енергетики.
Якими будуть відключення – прогнози експертів
Експерти вважають, що графіки відключень електроенергії в Україні можуть залишатися чинними щонайменше до початку весни.
Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій, зазначає, що навіть якщо ракетні удари припиняться і ремонтні роботи відновляться, суттєвого покращення роботи генерації та мереж до кінця зими очікувати не варто.
У свою чергу, Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, додає, що проблеми з електропостачанням у Києві та області триватимуть мінімум 3–4 тижні.
За його словами, столичний регіон перебуває у дефіциті електроенергії: "Київ і Київська область отримують струм з Рівненської та Хмельницької АЕС, але пропускні можливості мереж обмежені".
Вимкнення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, у вівторок, 6 січня, в усіх областях України заплановані графіки відключення електроенергії. Водночас зранку після 9:30 у низці областей почали запроваджувати аварійні відключення світла.
Крім того, у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.
Читайте також:
- Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21
- "Далеко просунулися": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні
- Мерц назвав "ключ" до миру, який досі ховають у Вашингтоні та Брюсселі - Politico
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред