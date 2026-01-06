Відключення світла 7 січня: в Укренерго розповіли про обмеження в середу

І фізичні особи, і підприємства зіткнуться з погодинними відключеннями та обмеженням електропотужності.

Відключення електроенергії будуть діяти для всіх споживачів / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні 7 січня вводять графіки погодинних відключень електроенергії

Промислові споживачі отримають обмеження потужності

Причина — пошкодження енергосистеми через атаки РФ

В усіх регіонах України 7 січня будуть запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

"Необхідність запровадження цих обмежень спричинена наслідками російських ракетних і дронових атак по енергооб’єктах, які призвели до пошкоджень енергетичної інфраструктури та дефіциту потужності в енергосистемі", — пояснюють у НЕК "Укренерго". відео дня

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тож час та обсяги відключень можуть змінюватися.

Актуальну інформацію щодо наявності світла за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках обленерго в соцмережах.

Крім того, українців закликають до ощадливого споживання електроенергії.

"По можливості відмовтеся від одночасного використання потужних електроприладів, аби зменшити навантаження на мережу", — наголошують енергетики.

Графіки відключення світла / Інфографика: Главред

Якими будуть відключення – прогнози експертів

Експерти вважають, що графіки відключень електроенергії в Україні можуть залишатися чинними щонайменше до початку весни.

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій, зазначає, що навіть якщо ракетні удари припиняться і ремонтні роботи відновляться, суттєвого покращення роботи генерації та мереж до кінця зими очікувати не варто.

У свою чергу, Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, додає, що проблеми з електропостачанням у Києві та області триватимуть мінімум 3–4 тижні.

За його словами, столичний регіон перебуває у дефіциті електроенергії: "Київ і Київська область отримують струм з Рівненської та Хмельницької АЕС, але пропускні можливості мереж обмежені".

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у вівторок, 6 січня, в усіх областях України заплановані графіки відключення електроенергії. Водночас зранку після 9:30 у низці областей почали запроваджувати аварійні відключення світла.

Крім того, у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

