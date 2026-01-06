Злетіла у кювет: фіналістка "Холостяка" потрапила у ДТП

Анастасія Половинкіна застерегла водіїв.

Анастасія Половинкіна ДТП / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Половинкина

Фіналістка романтичного реаліті "Холостяк 14" Анастасія Половинкіна потрапила в дорожню пригоду на шляху до Харкова. Про те, що трапилося, вона розповіла у своєму Instagram.

Після відпочинку з Тарасом Цимбалюком у Буковелі дівчина вирушила до Харкова, щоб відвідати батьків. Анастасія виклала в соцмережі фото з машини, зворушливо підписавши напрямок подорожі "туди, де завжди чекають".

Анастасія Половинкіна злетіла в кювет / фото: instagram.com, Анастасія Половинкіна

На шляху засніженою трасою з Половинкіною сталася неприємність - автомобіль фіналістки шоу опинився в кюветі. Дівчина не стала розкривати подробиці інциденту, але зазначила, що те, що сталося, їй не сподобалося. Анастасія також показала, як очищає повністю обледенілу машину.

"Так, можливо, краще було їхати на поїзді. Тепер я знаю, що таке кювет. Не сподобалося...", - написала Половинкіна.

Анастасія Половинкіна попередила водіїв / фото: instagram.com, Анастасія Половинкіна

Дівчина попросила підписників бути максимально обережними на дорогах у складних погодних умовах.

"Ті, хто сьогодні в напрямку Київ - Харків, обережно. А мій стрес вирівняють тепер вареники у хрещеної", - підсумувала фіналістка.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

