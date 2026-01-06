Рус
Мобільний зв'язок від Vodafone подорожчає: наскільки підскочать ціни

Анна Косик
6 січня 2026, 16:17
У компанії попередили абонентів про зміни деяких тарифів.
Компанія попередила абонентів про зміни

Що повідомили у компанії:

  • Vodafone підвищує ціни на деякі тарифи
  • Тарифи за новою вартістю продаватимуть з 14 січня
  • Користувачі Vodafone, які вже користуються окремими тарифами, отримають важливі повідомлення

Мобільний оператор Vodafone повідомив про перегляд вартості тарифної лінійки FLEXX. Умови користування для абонентів зміняться з 14 січня 2026 року, повідомили на сайті компанії.

Стартові пакети для нових абонентів будуть коштувати від 280 до 550 гривень за 4 тижні. Наприклад, вартість тарифу FLEXX GO становитиме 420 гривні, FLEXX TOP – 550 гривень, а для тих, хто переходить у мережу Vodafone зі своїм номером вартість становитиме 280 та 350 гривень відповідно.

"Умови тарифів також оновлюються: у тарифі FLEXX GO у роумінгу діятимуть 15 ГБ інтернету, у тарифі FLEXX TOP – 20 ГБ інтернету у роумінгу", - йдеться у повідомленні.

Як зміняться тарифи для поточних абонентів

У компанії зазначили, що абоненти, які вже користуються цими тарифами, отримають індивідуальне SMS із оновленими умовами, які також можна знайти на сторінці тарифу.

Чи є сенс у відключенні мобільного зв'язку під час дронових атак - думка експерта

Главред писав, що за словами українського фахівця із радіотехнологій Сергія Бескрестнова, відключати мобільний зв'язок або послуги передачі даних з метою боротьби з російськими дронами немає необхідності.

Наразі "Шахеди" не управляються за допомогою мобільного зв'язку. До того ж, спроби передавати координати польоту військові припиняють, блокуючи сім-карти ворога.

Мобільний зв'язок в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який підвищує стабільність і якість мобільного інтернету та зв'язку для всіх українців, особливо в умовах війни.

Раніше стало відомо, що з 1 грудня 2025 Київстар оновив умови для деяких контрактних тарифів. Для абонентів змінилася вартість тарифів, але при цьому обсяги окремих послуг збільшилися.

Напередодні стало відомо, що українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell майже повністю забезпечили базові станції акумуляторами та генераторами. Середній час роботи базових станцій на батареях становить від шести до десяти годин залежно від моделі обладнання та навантаження на мережу.

Про джерело: Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

