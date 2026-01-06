Рус
"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

Христина Трохимчук
6 січня 2026, 09:24
97
Мовчун Анатолій Васильєв не спілкується зі своєю сім'єю.
Анатолій Васильєв
Анатолій Васильєв відмовився від сім'ї / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анатолій Васильєв

Ви дізнаєтеся:

  • Зірка "Сватів" відмовляється спілкуватися з онуками
  • Як відреагував син Анатолія Васильєва

Російський актор Анатолій Васильєв, який мовчить про війну в Україні, повністю розірвав зв'язки з частиною своєї родини. Зірка серіалу "Свати" заблокував родичів, повідомляють росЗМІ.

79-річний актор не згадує про сина Філіпа від актриси Тетяни Васильєвої та його дітей навіть на новорічні свята. Дружина спадкоємця актора обурилася тим, що Анатолій не хоче навіть прийняти привітання від онуків.

відео дня
Анатолій Васильєв
Анатолій Васильєв - сім'я / фото: instagram.com, Анатолій Васильєв

"Останній раз говоримо на цю тему і більше не будемо, тому що вже говорили, переживали, нервували. Дідусь з онуками своїми не спілкується! Він заблокував їх два чи три роки тому. Мірра народилася з дідусем в один день, а це взагалі іронія долі! Мірра вітає його щороку з днем народження, пише повідомлення в нікуди. Дідусь не вітає", - повідомила вона.

Дружина Філіпа сильно образилася на актора за те, що він живе своє життя, не піклуючись про сина й онуків. Марія зробила висновок, що Васильєв сам себе позбавляє важливих моментів у житті.

Анатолій Васильєв
Анатолій Васильєв - Свати / фото: instagram.com, Анатолій Васильєв

"Якщо чесно, говорити на цю тему більше не хочеться. Нехай дідусь реалізовується, живе прекрасне, творче, красиве, яскраве життя. За дітей прикро, тому що вони прекрасні, чарівні, чудові, красиві, талановиті. А дідусь сам себе обкрадає", - підсумувала дружина сина актора.

Вас може зацікавити:

Серіал "Свати" - про що він

Серіал "Свати" - український комедійний телевізійний серіал студії "Квартал 95". За весь час існування проєкту було випущено сім сезонів серіалу, а також мюзикл "Новорічні свати", спін-офф серіалу "Байки Мітяя", телепередача "Свати біля плити", мультсеріал "Сватики" і цикл документальних фільмів "Свати: Життя без гриму" і "Свати-6: За кадром".

Прем'єра першого сезону відбулася 28 грудня 2008 року. Фінальна серія серіалу вийшла в ефір 30 грудня 2021 року.

