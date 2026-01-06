"Навчаю дітей писати пісні": український співак пішов працювати в школу

Brykulets зазначає, що не будує класичних жорстких рамок у взаємодії з учнями і не дотримується формальної субординації.

27-річний український співак Brykulets (Іван Іщенко) поєднує концертну діяльність із викладацькою роботою в школі. Про це він розповів в інтерв'ю, яке опубліковано в YouTube "Радіо Люкс".

"Ми дізналися про вас невеличкий секретик, що ви, крім того, що співак, зараз ще працюєте викладачем у школі. Чому зважилися піти працювати вчителем?" - запитала в артиста журналістка Наталія Тур. відео дня

За словами артиста, він викладає у старших класах.

"Я люблю дітей, за освітою я викладач якоюсь мірою. Тому... Діти завжди приносять щось нове, від них можна надихатися. Вони свіжі, нормальні, вони ненормальні. Вони нічого не бояться. Я вчу дітей писати пісні", - розповів він.

Brykulets зазначає, що не будує класичних жорстких рамок у взаємодії з учнями і не дотримується формальної субординації.

Він радше намагається бути з ними "на одному рівні" і дає свободу вибору - працювати чи ні.

"Я їм просто кажу, що робити, а далі вони вже або роблять, або не роблять це. І раджу не брехати, а жити цікавим життям. Нічого не вигадувати у своїй творчості, а проживати так, щоб їм писалося. Відчувати і не соромитися. Проводити роботу над своїми помилками, слухати свої записи і розуміти, що не так", - пояснив музикант.

Також Brykulets зізнався, що його популярність у соцмережах позначається і на шкільному житті.

Молодші учні часто чекають на нього біля класу, щоб зробити спільні фото або записати відео для TikTok, де в артиста велика аудиторія.

Про персону: BRYKULETS BRYKULETS - український виконавець у жанрах поп, хіп-хоп і фанк. Учасник Національного відбору на Євробачення-2025 (пройшов у лонгліст). Найпопулярніші пісні: "Чужію я", "Лебідонько", "Посилать", "Перестань".

