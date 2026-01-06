Рус
Іноземні війська будуть розгорнуті: Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію

Руслан Іваненко
6 січня 2026, 21:00оновлено 6 січня, 22:10
Лідери України та Європи узгоджують механізми моніторингу режиму припинення вогню та підтримку ЗСУ.

Зеленський підтверджує готовність документів щодо гарантій безпеки України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента Україны, скріншот

​Коротко:

  • Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію про багатонаціональні сили в Україні
  • Декларація була оголошена після зустрічі "коаліції охочих" зі ЗМІ
  • Документи щодо гарантій безпеки для України готові до підписання

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. Про це стало відомо під час спілкування лідерів зі ЗМІ за підсумками зустрічі "коаліції охочих".

Механізми моніторингу та чисельність армії України

Макрон зазначив, що "на саміті були узгоджені механізми моніторингу режиму припинення вогню в Україні", які забезпечуватимуть США.

Президент Франції додав, що першою лінією стримування російської агресії залишаться Збройні сили України.

"Чисельність української армії після припинення вогню становитиме 800 тисяч осіб, а західні партнери зобов’язалися забезпечити її підтримку", – повідомив Макрон.

Розгортання іноземних сил

Він також розповів, що іноземні сили країн "коаліції охочих" будуть розгорнуті на землі, у повітрі та на морі для забезпечення дотримання припинення вогню.

Зі свого боку, Зеленський зазначив, що "документи щодо гарантій безпеки для України готові" і запевнив, що вони будуть підписані найближчим часом.

Відео підписання декларації

Підписання декларації
Підписання декларації / Фото: Скріншот

Чи будуть працювати гарантії безпеки для України – думка експерта

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив сумнів щодо реальної ефективності гарантій безпеки для України у форматі п’ятої статті Статуту НАТО або Будапештського меморандуму. За його словами, запропоновані положення "не працюватимуть і є радше елементом політичної гри, від якого не варто очікувати серйозних результатів".

Коваленко підкреслює, що союзницькі війська не братимуть участі у бойових діях на території України.

"До того ж виникає питання — для кого ці гарантії безпеки? Для жителів Ужгорода та Чернівців, Івано-Франківська та Львова? А як же гарантії для жителів Токмака, Мелітополя тощо? Ні. Тобто це питання тимчасово окупованих і вільних територій України. Європейцям і американцям цього не зрозуміти. Ми ніколи не побачимо європейських військовослужбовців, які захищатимуть наші позиції", — зазначає експерт.

Гарантії безпеки для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, у випадку запровадження режиму припинення вогню чисельність миротворчих сил в Україні може становити від 15 до 20 тисяч військовослужбовців, вказує "Радіо Свобода".

Крім того, 6 січня у Парижі почалась зустріч у форматі "Коаліції охочих". Згодом президент України Володимир Зеленський також планує зустріч генеральним секретарем НАТО та з представниками американської переговорної команди. Про це повідомляє Суспільне, опублікувавши чорновий варіант комюніке засідання "Коаліції охочих".

Нагадаємо, що колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф переконаний, що якщо президент США Дональд Трамп публічно заявить про готовність надати Україні безпекові гарантії, ці зобов’язання матимуть реальне втілення.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

