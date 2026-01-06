Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січня

Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби в області кількох черг.

Графіки вимкнення світла у Києві / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів

У Києві та Київській області 7 січня вводять графіки відключення світла

У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 7 січня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.

Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.

Графіки відключення світла в Києві

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла для Києва в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1:

з 12:30 до 16:30;

черга 1.2:

з 3:00 до 5:30;

з 12:30 до 16:30;

черга 2.1:

з 12:30 до 16:30;

з 23:00 до 24:00;

черга 2.2:

з 14:00 до 18:00;

черга 3.1:

з 6:00 до 9:30;

з 16:00 до 20:00;

черга 3.2:

з 5:30 до 9:30;

з 16:00 до 20:00;

черга 4.1:

з 6:00 до 9:30;

з 16:00 до 20:00;

черга 4.2:

з 8:00 до 9:30;

з 16:00 до 20:00;

черга 5.1:

з 9:00 до 13:00;

з 19:30 до 22:00;

черга 5.2:

з 00:00 до 3:00;

з 9:00 до 13:00;

черга 6.1:

з 9:00 до 16:00;

з 19:30 до 22:00;

черга 6.2:

з 9:00 до 13:00;

з 19:30 до 23:30.

Графіки вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1 :

з 6:00 до 7:00;

з 13:30 до 17:00;

черга 1.2:

з 6:00 до 7:00;

з 13:30 до 18:00;

черга 2.1:

з 13:30 до 17:00;

черга 2.2:

з 3:00 до 6:30;

з 14:00 до 17:00;

черга 3.1:

з 7:00 до 10:00;

з 17:00 до 20:30;

черга 3.2:

з 7:00 до 10:00;

з 17:00 до 20:00;

черга 4.1:

з 8:00 до 10:00;

з 17:00 до 20:30;

черга 4.2:

з 6:30 до 10:00;

з 17:00 до 20:30;

черга 5.1:

з 10:00 до 17:00;

черга 5.2:

з 10:00 до 13:30;

з 20:30 до 22:00;

черга 6.1:

з 00:00 до 3:00;

з 10:00 до 13:30;

з 20:30 до 22:00;

черга 6.2:

з 10:00 до 13:30;

з 20:30 до 22:00.

Якими будуть відключення – думка експерта

Експерти вважають, що графіки відключень електроенергії в Україні можуть залишатися чинними щонайменше до початку весни.

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій, зазначає, що навіть якщо ракетні удари припиняться і ремонтні роботи відновляться, суттєвого покращення роботи генерації та мереж до кінця зими очікувати не варто.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у вівторок, 6 січня, в усіх областях України заплановані графіки відключення електроенергії. Водночас зранку після 9:30 у низці областей почали запроваджувати аварійні відключення світла.

Крім того, у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

