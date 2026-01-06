Кількість годин без світла змінилась - графік відключень для Черкас і області на 7 січня

У Черкаській області 7 січня запроваджують погодинні графіки відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для підприємств.

Графіки відключень світла Черкаська область - коли не буде світла 7 грудня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

7 січня в Черкаській області будуть діяти графіки відключення світла

Обмеження будуть діяти протягом всього дня

Графіки відключень світла будуть діяти завтра, 7 січня, на території Черкаської області. Про це повідомляє Черкасиобленерго.

Зазначається, що через постійні ворожі удари та наслідки попередніх масштабних ракетно-дронових атак у Черкаській області 7 січня за розпорядженням НЕК "Укренерго" запроваджуватимуть погодинні графіки відключень електроенергії.

Також за вказівкою "Укренерго" протягом усього дня 7 січня, з 00:00 до 24:00, для промислових споживачів і бізнесу в регіоні діятимуть графіки обмеження потужності для підприємств.

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 1.1

1.1:

06:00 - 09:00,

12:00 - 15:00,

20:00 - 22:00

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 1.2

1.2:

06:00 - 09:00,

14:00 - 17:00

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 2.1

2.1:

06:00 - 09:00,

14:00 - 17:00

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 2.2

2.2:

08:00 - 11:00,

15:00 - 18:00,

22:00 - 24:00

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 3.1

3.1:

08:00 - 11:00,

15:00 - 18:00

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 3.2

3.2:

09:00 - 12:00,

15:00 - 18:00

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 4.1

4.1:

09:00 - 12:00,

17:00 - 20:00

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 4.2

4.2:

09:00 - 12:00,

17:00 - 20:00

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 5.1

5.1:

02:00 - 04:00,

11:00 - 14:00,

18:00 - 20:00

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 5.2

5.2:

11:00 - 14:00,

20:00 - 22:00

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 6.1

6.1:

00:00 - 02:00,

12:00 - 15:00,

20:00 - 22:00

Відключення світла 7 січня Черкаська область черга 6.2

6.2:

04:00 - 06:00,

12:00 - 15:00,

18:00 - 20:00

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Коли покращиться ситуація із світлом - прогноз експерта

Як повідомляв Главред, за оцінкою Міненерго, за умови відсутності обстрілів і за сприятливих обставин Україні знадобиться приблизно два місяці, щоб відмовитися від графіків відключень, адже саме за цей період можна запустити сонячні електростанції. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Він пояснив, що ключове питання полягає не стільки у самому процесі відключень чи повному відновленні інфраструктури, скільки у запуску сонячної генерації та зменшенні дефіциту електроенергії, що можливе лише за відсутності атак.

"Йдеться не про відновлення системи за два місяці, а саме про те, що до цього часу запрацюють сонячні електростанції. Міненерго в цьому випадку потрібна "картинка", а реальність така: за два місяці вони можуть не встигнути все відновити. Зате сонячна генерація до цього часу дійсно почне працювати", - пояснив експерт.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 січня по всій території України запровадять погодинні відключення електроенергії для населення, а для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності.

Найбільш напруженим для енергосистеми є період у перші 2–5 хвилин після відновлення електропостачання, коли одночасне вмикання багатьох електроприладів спричиняє пікове навантаження. Громадян просять користуватися енергоємними приладами по черзі та відкласти їх увімкнення на 20–30 хвилин, щоб уникнути аварій і підтримати стабільну роботу мережі.

Коментуючи наслідки масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Михайло Гончар наголосив, що для України ключовим завданням залишається успішно пройти зимовий період.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

