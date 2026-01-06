Бали замість штрафів: у МВС назвали умови та терміни запровадження

Поки що це питання перебуває на розгляді.

В МВС зробили заяву щодо штрафних балів для водіїв / Колаж: Главред, фото: УНІАН

МВС спростувало фейк про запуск штрафних балів

Законопроєкти щодо повернення балів розглядаються, але рішення ще немає

Проєкт передбачає 1–5 балів за порушення та призупинення прав після 15 балів на рік

Міністерство внутрішніх справ України заявило, що інформація про нібито запровадження з 2026 року системи штрафних балів для водіїв не відповідає дійсності. У відомстві наголошують: жодного рішення про запуск такої системи наразі немає, а питання все ще перебуває на розгляді.

У МВС пояснили, що в мережі поширюються фейкові повідомлення про нібито вже ухвалені зміни. Насправді ж існує лише кілька законопроєктів, які пропонують повернути механізм штрафних балів за прикладом практики розвинених країн, де ця система використовується як інструмент впливу на системних порушників ПДР.

Що пропонують законодавці

Повернення штрафних балів обговорюється не вперше. У 2020 році Верховна Рада вилучила відповідну норму з Кодексу про адмінправопорушення, однак у 2025‑му до парламенту знову внесли законопроєкт №14133.

Документ передбачає:

1–5 балів за кожне порушення залежно від його тяжкості.

Призупинення дії посвідчення водія після накопичення 15 балів протягом року.

Повторне навчання та іспит для повернення права керування.

У МВС зазначають, що в багатьох країнах штрафні бали працюють як ефективний запобіжник: після досягнення певного порогу водій тимчасово втрачає право керувати авто, що стимулює дотримання правил.

Що важливо знати водіям зараз

Попри активні дискусії, жодних штрафних балів в Україні поки не існує. Усі зміни можуть бути запроваджені лише після ухвалення відповідного закону.

МВС закликає громадян перевіряти інформацію в офіційних джерелах і не довіряти неперевіреним повідомленням у соцмережах.

