Італієць на кордоні жорстко поплатився за любов до Путіна: Мережа вибухнула мемами

Руслана Заклінська
6 січня 2026, 16:47
ДПСУ відреагувала на антиукраїнські заяви італійця в автобусі.
Італієць на українському кордоні / Колаж: Главред, фото: threads.com/@d__melnichenko

Коротко:

  • Італієць Рокко відкрито висловив підтримку Путіну та критикував Україну
  • Рокко отримав відмову у в’їзді та заборону на перебування в Україні на кілька років
  • У Threads користувачі почали створювати меми

У соцмережах активно обговорюють інцидент в автобусі на шляху до України, де італієць на ім'я Рокко відкрито висловив підтримку лідеру РФ Володимиру Путіну та критикував Україну. Його висловлювання викликали обурення серед інших пасажирів і швидко набрали популярність у Threads.

Користувачка Дар’я Мельниченко опублікувала допис з історією розмови з італійцем, який у вишиванці прямує до України. Наразі він уже зібрав понад 1,6 млн переглядів.

За словами Дар’ї, все почалося на одній із зупинок, коли італієць, який подорожував разом із дружиною-українкою, вирішив "подискутувати". Після стандартних запитань про маршрут чоловік несподівано перейшов до образ на адресу України та її керівництва. Більше того, іноземець прямо заявив, що поважає Володимира Путіна.

"Ви розумієте, що ви розмовляєте зараз з українкою? Ви їдете в мою країну і кажете такі жахливі речі", - обурилася дівчина.

На зауваження, що з такими поглядами йому не варто перетинати кордон, італієць почав кричати, мовляв, Україна - дім його дружини. При цьому він додав, що його обраниця повністю поділяє його думку, і вона "така сама українка". На що Дар’я відповіла коротко та влучно: "Ні, ми різні українки".

Позиція Дар’ї не залишилася поодинокою. Як стверджує авторка допису, її підтримав майже весь автобус. Жінки, які стали свідками розмови, погодилися разом із дівчиною піти до прикордонників, щойно транспорт прибуде на український пункт пропуску.

Користувачі соцмереж вибухнули коментарями. Чимало людей закликали дівчину обов’язково повідомити про результат зустрічі з прикордонниками. Найактивніші користувачі вже почали створювати меми про італійця.

Як відреагувала ДПСУ

На пункті пропуску "Чоп - Загонь", за словами журналіста Віталія Глаголи, на іноземця чекав особливий прийом від Державної прикордонної служби України. Ще під час перебування автобуса в дорозі прикордонники вже були поінформовані про зухвалі висловлювання іноземця.

"ДПСУ здійснює прикордонний контроль виключно у межах чинного законодавства. Порядок та обсяг таких заходів регламентуються відповідними нормативно-правовими актами. Прикордонники поінформовані про ситуацію, яка набула розголосу в соціальних мережах, зокрема у Threads, та звернули увагу на публікації, що стосуються іноземного громадянина та його висловлювань щодо України та українців. Під час прибуття цієї особи до пункту пропуску щодо нього здійснюються всі передбачені законом заходи прикордонного контролю. Рішення ухвалюватимуться виключно у правовому полі", - повідомив журналісту полковник Андрій Демченко.

Згодом журналіст повідомив, що Рокко оформили картку відмови у в’їзді та заборону на перебування в Україні на кілька років.

Фраза Дар’ї стала справжнім хітом. Директор Монобанку Олег Гороховський створив скіни для карток із фразами: "Я ляжу, але воно не заїде в Україну" та "Прикордонна служба вже в курсі)".

Скін у Монобанку / Фото: скріншот
Скін у Монобанку / Фото: скріншот

Окремий пласт мемів присвячений працівникам ДПСУ та пригодам Рокко на кордоні.

  • Меми про італійця
    Меми про італійця Cкріншот з Threads
  • Меми про італійця
    Меми про італійця Cкріншот з Threads
  • Меми про італійця
    Меми про італійця Cкріншот з Threads
  • Меми про італійця
    Меми про італійця Cкріншот з Threads
  • Меми про італійця
    Меми про італійця Cкріншот з Threads
  • Меми про італійця
    Меми про італійця Cкріншот з Threads
  • Меми про італійця
    Меми про італійця Cкріншот з Threads
  • Меми про італійця
    Меми про італійця Cкріншот з Threads
  • Меми про італійця
    Меми про італійця Cкріншот з Threads
  • Меми про італійця
    Меми про італійця Cкріншот з Threads

Як повідомляв Главред, в соцмережі Threads активно обговорюють конфлікт з італійцем Рокко, який їхав з дружиною до України та висловив підтримку Путіну. Під час поїздки він вступив у суперечку з українкою Дарією Мельниченко, яка повідомила про інцидент прикордонників.

Також у польському селі Домбровиця фальшивий пост у соцмережах про безкоштовну роздачу картоплі призвів до того, що з поля фермера Пьотра зникли всі 150 тонн врожаю. Сотні людей приїхали на поле та забрали продукцію, спровокувавши справжній хаос.

Крім цього, у відділенні Укрпошти жінка нібито з російським паспортом отримувала "Зимову підтримку". Гендиректор Ігор Смілянський повідомив, що це українка й "агентка, що повернулася із завдання" і ситуацію вже виправили.

Про джерело: Threads

Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

ДПСУ держкордон перетинання кордону новини України
Трамп обрав нову ціль після Венесуели - яка країна Європи під загрозою вторгнення

17:19Світ
"Готуємо важливі політичні кроки": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Макроном

16:10Війна
Дрони знищили великий арсенал ракет у РФ: вибухи тривали всю ніч, оголошена евакуація

14:37Війна
Італієць на кордоні жорстко поплатився за любов до Путіна: Мережа вибухнула мемами

Росіяни в рази посилили штурми біля важливого міста: у ЗСУ оцінили загрозу
"Готуємо важливі політичні кроки": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Макроном

