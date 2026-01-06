Національний відбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу

Читайте більше:
- Коли відбудеться Нацвідбір на Євробачення-2026
- Хто візьме участь у конкурсі
Україна - одна з 35 країн, які візьмуть участь у Євробаченні-2026 12, 14 і 16 травня у Відні, Австрія. Зараз нашій країні належить визначити, хто ж представлятиме її на конкурсі.
Уже відомі імена дев'яти артистів (Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба), які випробують удачу на Національному відборі. Десятого фіналіста визначить онлайн-голосування.
Сьогодні музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала оголосила, коли артисти вийдуть на сцену зі своїми конкурсними піснями, щоб журі та глядачі змогли визначити переможця, який поїде до Відня. Фінал Національного відбору-2026 відбудеться 7 лютого. Про це Джамала повідомила в соціальних мережах.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що в Мережі з'явилися рідкісні кадри з Ігорем Ласточкіним. Комік поповнив лави ЗСУ в лютому 2025 року і виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
Також українська співачка Катерина Павленко (Monokate) з Go_A заінтригувала зізнанням про особисте життя. Вона розкрила деталі про стосунки з коханою людиною.
Читайте також:
- Злата Огнєвіч розповіла, як опинилася на місці Ані Лорак
- Злетіла в кювет: фіналістка "Холостяка" потрапила в ДТП
- "Переживає": Олена Тополя несподівано заговорила про колишнього коханого
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред