Національний відбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу

Джамала повідомила, коли Україна дізнається ім'я учасника, який представить нашу країну на сцені Євробачення 2026 року.

https://glavred.net/starnews/nacionalnyy-otbor-na-evrovidenie-2026-obyavlena-data-finala-10729976.html Посилання скопійоване

Нацвідбір на Євробачення-2026 дата - хто поїде на Євробачення-2026 від України / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Читайте більше:

Коли відбудеться Нацвідбір на Євробачення-2026

Хто візьме участь у конкурсі

Україна - одна з 35 країн, які візьмуть участь у Євробаченні-2026 12, 14 і 16 травня у Відні, Австрія. Зараз нашій країні належить визначити, хто ж представлятиме її на конкурсі.

Уже відомі імена дев'яти артистів (Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба), які випробують удачу на Національному відборі. Десятого фіналіста визначить онлайн-голосування.

відео дня

Сьогодні музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала оголосила, коли артисти вийдуть на сцену зі своїми конкурсними піснями, щоб журі та глядачі змогли визначити переможця, який поїде до Відня. Фінал Національного відбору-2026 відбудеться 7 лютого. Про це Джамала повідомила в соціальних мережах.

Нацвідбір на Євробачення-2026 дата - хто поїде на Євробачення-2026 від України / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що в Мережі з'явилися рідкісні кадри з Ігорем Ласточкіним. Комік поповнив лави ЗСУ в лютому 2025 року і виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.

Також українська співачка Катерина Павленко (Monokate) з Go_A заінтригувала зізнанням про особисте життя. Вона розкрила деталі про стосунки з коханою людиною.

Читайте також:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред