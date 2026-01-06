Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21

В Україну йдуть 20-градусні морози та арктичний мороз.

Погода в Україні у січні - де буде холодніше / Колаж: Главред

Погода в Україні на початку 2026 року здивувала снігом та морозами. В інтерв'ю Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли Україну накриє циклон, де буде найхолодніше та коли снігопади припиняться.

Україну накрили потужні снігопади, скільки вони можуть протриматись?

В Україну прийде активний циклон із півдня впродовж 8 та 9 січня. У західних, північних та Вінницькій і Черкаській областях очікується досить складні погодні умови. У західних, Вінницькій та Житомирській областях буде значний сніг і приріст снігового покриву може становити від 10 до 25 см.

Слід зауважити, що місцями можуть бути пориви вітру під час проходження атмосферних фронтів. Звичайно, якщо йде сніг і посилюється вітер, то це може бути хуртовина. Очікуємо такі погодні умови на заході, Вінницькій та Житомирській областях. На дорогах утворюється сніговий покрив і подекуди можуть бути снігові замети. Для транспорту складна ситуація.

У Київській та Чернігівській областях очікується сніг та мокрий сніг, тобто вже така трошки змішана фаза опадів може бути. Сніг більш вологий та важчий. Тому приріст снігового покриву по Київській та Чернігівській очікується менше від 5 до 15 см.

Де будуть снігопади та хуртовини

Які ще небезпечні погодні явища очікувати найближчим часом?

В Україні місцями очікуємо хуртовини, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця буде зберігається.

Варто зазначити, що на півдні Київської області та Чернігівської, а також в Сумській та Черкаській областях сніг буде змішуватися з дощем і відповідно місцями може утворюватися ожеледь. Ожеледь - це коли на дротах і на гілках утворюється кірочка льодяна. Це таке досить небезпечне явище.

Чому виникне така погодна аномалія?

У нас прийде з південного сходу тепле повітря, а з північного заходу - холодне повітря. На межі їх зустрічі тепле повітря завжди легше, воно якби зверху, а холодне повітря воно важче, і відповідно знизу. І коли зверху опади починаються ще й з дощем і вони досягають поверхні, там вже можуть бути мінусові значення температури, тоді на межі цієї зустрічі двох повітряних мас дощ може перетворюватися в лід.

Тому південь Київської, Чернігівської та Черкаська області, можуть побачити такі явища як ожеледь. На дорогах звичайно буде зберігається ожеледиця.

Які ще регіони можуть опинитись в небезпеці через погодні умови?

В західних областях можуть бути проблеми на дорогах у зв'язку зі снігом досить інтенсивним.

Скільки протримаються морози до -20

Україну очікують значні морози. Де буде найхолодніше?

10-11 січня очікуємо вторгнення з півночі арктичного повітря. Циклон 9 січня буде відходити у північно-східному напрямку, там вже поступово опади припинятимуться. І з 10 січня в Україні буде переважно без опадів.

Основне - це зниження температури, похолодання і зниження саме нічної температури у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Де може буде найхолодніше?

Вночі очікуємо від - 14 -20 морозу, місцями до -23. Денні максимуми звичайно, трошки вище, але очікуємо на мороз від - 9 до -15 градусів. Саме з півночі арктичне повітря прийде до території України.

Найбільший його вплив відчувають захід, північ, Вінницька, Черкаська області.

Також Кіровоградська, Полтавська області, вдень буде від 6 до 12 морозу. Південна частина, схід і Дніпропетровська область температура вночі та вдень буде вже від 4 морозу і навіть до 4 тепла. Такі контрасти будуть зберігатися.

Скільки такі потужні морози можуть протриматися?

Ми очікуємо на морози саме 10-11 січня, але надалі тенденції можуть зберігатися. Якогось різкого підвищення температури, зміни синоптичної ситуації, принаймні до середини січня, тобто до 15-го числа ми не очікуємо.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

