"Повертає голову майже на 270 градусів": в Україні помітили рідкісного птаха

Фахівцям пощастило зафіксувати діяльність унікального птаха на Одещині.

Рідкісний птах оселився біля людей на Одещині / Колаж: Главред, фото: Flickr, facebook.com/sw.dei

Ви дізнаєтесь:

Якого рідкісного птаха помітили на Одещині

Чим особливий домашній сич

Наприкінці грудня 2025 року на Одещині виявили рідкісного птаха, який живе поруч з людьми. Як повідомила у Facebook Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, сича хатнього помітили у селі Андрієво-Іванівка Березівського району.

Главред дізнався, що інспекторам пощастило зафіксувати сича у темний час доби. Його присутність видало пронизливе виття, змішане зі свистом.

Що відомо про хатнього сича

Сич хатній, або домовий - це невелика сова, яка часто селиться поруч із людьми. Зокрема під дахами будинків, на горищах, у покинутих спорудах або дуплах дерев. Це осілий птах, поширений по всій території України.

Чим особливий знайдений птах

Сича домового легко впізнати за приплюснутою головою, характерними білими "бровами" і "підборіддям" та великими жовтими очима. А ще сич відомий різноманіттям голосів - від свисту до виття.

Цей птах буває активний переважно вночі, а ось вдень сич може годинами сидіти нерухомо, залишаючись майже непомітним. Він також полює на жуків, метеликів та дрібних гризунів, приносячи реальну користь людині.

"Цікавий факт: сич хатній здатний повертати голову майже на 270 градусів. Як важливий елемент біорізноманіття, сич хатній охороняється міжнародними угодами — він занесений до Конвенції CITES та Бернської конвенції. В Україні вид включений до Червоних книг Дніпропетровської та Донецької областей і охороняється на багатьох природоохоронних територіях", - повідомили в Державній екологічній інспекції.

