"Повертає голову майже на 270 градусів": в Україні помітили рідкісного птаха

Анна Косик
6 січня 2026, 17:21
Фахівцям пощастило зафіксувати діяльність унікального птаха на Одещині.
Рідкісний птах оселився біля людей на Одещині / Колаж: Главред, фото: Flickr, facebook.com/sw.dei

Наприкінці грудня 2025 року на Одещині виявили рідкісного птаха, який живе поруч з людьми. Як повідомила у Facebook Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, сича хатнього помітили у селі Андрієво-Іванівка Березівського району.

Главред дізнався, що інспекторам пощастило зафіксувати сича у темний час доби. Його присутність видало пронизливе виття, змішане зі свистом.

Що відомо про хатнього сича

Сич хатній, або домовий - це невелика сова, яка часто селиться поруч із людьми. Зокрема під дахами будинків, на горищах, у покинутих спорудах або дуплах дерев. Це осілий птах, поширений по всій території України.

Чим особливий знайдений птах

Сича домового легко впізнати за приплюснутою головою, характерними білими "бровами" і "підборіддям" та великими жовтими очима. А ще сич відомий різноманіттям голосів - від свисту до виття.

Цей птах буває активний переважно вночі, а ось вдень сич може годинами сидіти нерухомо, залишаючись майже непомітним. Він також полює на жуків, метеликів та дрібних гризунів, приносячи реальну користь людині.

"Цікавий факт: сич хатній здатний повертати голову майже на 270 градусів. Як важливий елемент біорізноманіття, сич хатній охороняється міжнародними угодами — він занесений до Конвенції CITES та Бернської конвенції. В Україні вид включений до Червоних книг Дніпропетровської та Донецької областей і охороняється на багатьох природоохоронних територіях", - повідомили в Державній екологічній інспекції.

Рідкісні тварини України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці жовтня 2025 року у Дніпрі побачили чорну синицю, яка має унікальне чорне пір'я, завдяки якому виглядає доволі незвично.

Напередодні також на Кривбасі, а саме у Дніпропетровській області, зафіксували рідкісного птаха — огара, який, як з'ясувалося, занесений до Червоної книги України.

Раніше повідомлялося, що восени 2025 року у Дніпрі зафіксували появу унікального та рідкісного птаха — рибалочки, який привернув увагу місцевих жителів і любителів природи своїм яскравим та незвичним забарвленням

Про джерело: Державна екологічна інспекція України

Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Держекоінспекція забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, пише Вікіпедія.

З Водохрещем 2026: красиві картинки і теплі привітання

