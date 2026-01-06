Місто затуманить і накриють опади: в Полтаві прогнозують небезпечну погоду

Ви дізнаєтесь:
- Яка температура повітря буде у Полтаві протягом 7 січня
- Які небезпечні явища очікуються у найближчу добу
Погода у Полтаві завтра, 7 січня, не потішить місцевих жителів, адже буде небезпечною. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook.
Там попередили, що вранці середи у Полтаві та області прогнозуються небезпечні метеорологічні явища, а саме туман видимістю 200-500 м. Це відповідає першому рівню небезпечності.
Як зміниться температура повітря
Напередодні в Полтавському ЦГМ прогнозували, що 7 та 8 січня в області температура повітря протягом доби становитиме 0 -5 градусів. Крім того буде хмарно та дощитиме. Вдень прогнозується південно-східний вітер 5-10 м/с.
За даними meteoprog, вранці 7 січня можливий не лише дощ, але й сніг з дощем, а температура повітря протягом дня підніметься дещо вище - до +2+3 градусів.
Якою буде погода в Україні у січні - прогноз
Главред писав, що за даними начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, в Україну прийде активний циклон із півдня впродовж 8 та 9 січня.
Через це у західних, північних та Вінницькій і Черкаській областях очікується досить складні погодні умови, зокрема, значний сніг. Приріст снігового покриву може становити від 10 до 25 см.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, у ніч на 7-ме січня в Україні почне підмерзати знову і тому особливо небезпечною також може бути ожеледиця.
Раніше повідомлялося, що 7 січня по всій країні триватиме нестійка та волога погода. На Правобережжі опади переважатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу, на Лівобережжі переважно дощ.
А вже 8 січня під впливом південного циклону очікуються опади по всій Україні переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. У центральних та південних областях можливі грози.
Читайте також:
- Влупила жорстка 6-бальна магнітна буря: Україна під впливом шторму
- Небезпечні періоди чекають на українців: названо дати жорстких магнітних бур
- Українців попередили про серйозну небезпеку: названо дату, коли налетить потужний шторм
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред