Місто затуманить і накриють опади: в Полтаві прогнозують небезпечну погоду

Погода в Полтаві зміниться. Температура повітря підвищиться.

Прогноз погоди у Полтаві на 7 січня / фото: УНІАН

Яка температура повітря буде у Полтаві протягом 7 січня

Які небезпечні явища очікуються у найближчу добу

Погода у Полтаві завтра, 7 січня, не потішить місцевих жителів, адже буде небезпечною. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook.

Там попередили, що вранці середи у Полтаві та області прогнозуються небезпечні метеорологічні явища, а саме туман видимістю 200-500 м. Це відповідає першому рівню небезпечності.

Повідомлення Полтавського ЦГМ / фото: facebook.com/pgdpoltava?locale=uk_UA

Як зміниться температура повітря

Напередодні в Полтавському ЦГМ прогнозували, що 7 та 8 січня в області температура повітря протягом доби становитиме 0 -5 градусів. Крім того буде хмарно та дощитиме. Вдень прогнозується південно-східний вітер 5-10 м/с.

За даними meteoprog, вранці 7 січня можливий не лише дощ, але й сніг з дощем, а температура повітря протягом дня підніметься дещо вище - до +2+3 градусів.

Погода в Полтаві 7 січня / фото: скріншот з meteoprog

Якою буде погода в Україні у січні - прогноз

Главред писав, що за даними начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, в Україну прийде активний циклон із півдня впродовж 8 та 9 січня.

Через це у західних, північних та Вінницькій і Черкаській областях очікується досить складні погодні умови, зокрема, значний сніг. Приріст снігового покриву може становити від 10 до 25 см.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, у ніч на 7-ме січня в Україні почне підмерзати знову і тому особливо небезпечною також може бути ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що 7 січня по всій країні триватиме нестійка та волога погода. На Правобережжі опади переважатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу, на Лівобережжі переважно дощ.

А вже 8 січня під впливом південного циклону очікуються опади по всій Україні переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. У центральних та південних областях можливі грози.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

