Трамп може виставити себе 'жертвою обману' Путіна: розкрито план президента США

Заяви Трампа часто здаються дивними, але вони дуже виважені та стратегічно продумані.

Трамп завжди готовий "дати задню"

Ключові тези Жовтенка:

Трамп залишає собі можливість "дати задню" у разі провалу домовленостей

У разі невдачі Трамп може виставити себе "жертвою обману"

Робочий сценарій відступу у Трампа вже готовий

Президент США Дональд Трамп вибудовує свою зовнішню політику на основі особистої довіри до Путіна чи Сі Цзіньпіна, проте він заздалегідь підготував ґрунт для того, щоб у будь-який момент "дати задню". У разі провалу домовленостей політик може виставити себе "жертвою обману". Про це в інтервʼю Главреду розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

За словами експерта, Трамп демонструє специфічний підхід до міжнародних загроз. Яскравим прикладом є його реакція на військові навчання Китаю навколо Тайваню. Трамп заявив, що не хвилюється через це, оскільки Сі Цзіньпін "особисто сказав йому", що нападу не буде. Аналогічну логіку він застосовував і в контактах із Путіним.

"Логіка Трампа проста: він вірить людям, з якими безпосередньо спілкується. Але ключовий момент у тому, що Трамп завжди залишає для себе відкрите "вікно можливостей", щоб у будь-який момент відскочити. Він може легко сказати: вони мене обманули. Мовляв, я їм довіряв, я намагався діяти по-доброму, а вони мене підвели", - зазначив Жовтенко.

Експерт наголосив, що Трамп надзвичайно хитро вибудовує свої публічні виступи. Постійно підкреслюючи, що ту чи іншу обіцянку йому дали Путін або Сі, він готує собі шлях для відступу.

"Це дуже маніпулятивна логіка, в якій Трамп у підсумку може виставити себе жертвою обману. До речі, це та сама логіка, якою користується Путін, коли говорить, що Росію "змусили" напасти на Україну. Тому дати задню Трамп може в будь-який момент", - підкреслив Жовтенко.

Також Жовтенко додаав, що заяви Трампа лише на перший погляд здаються дивними. Насправді вони є дуже виваженими з точки зору підбору слів.

"Він надзвичайно хитро вибудовує відповіді так, щоб у нього завжди залишався запасний варіант. А з огляду на логіку його заяв, цілком очевидно: Трамп розуміє, що ситуація може розвернутися так, що доведеться все відігравати назад. І, судячи з усього, такий "робочий сценарій" у нього вже готовий", - додав він.

Як можна ослабити Путіна - думка експерта

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур заявив в інтерв’ю Главреду, що сенс мирного процесу буде лише за умови зупинки та ослаблення Путіна. Для цього потрібне безперебійне постачання американської зброї, регулярний обмін розвідданими та послідовне застосування санкцій ЄС і США, зокрема нафтових санкцій, запроваджених Трампом.

Шамшур додав, що для ефективного тиску на Путіна необхідні також зміни в управлінні країною під час війни та ремобілізація суспільства, щоб пройти складні й болючі рішення та захистити позицію України.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що мирну угоду між Україною та Росією вдасться укласти "в якийсь момент". Водночас Трамп ухилився від прямої відповіді щодо можливих нових санкцій проти Росії, зазначивши, що обговорює це питання постійно з конгресменами.

Також Politico заувамжило, що незважаючи на санкції та удари по енергетичній інфраструктурі, Путін залишається впертим і маніпулює навіть Трампом. Затягування війни вигідне йому, бо зміцнює Європу та послаблює трансатлантичний альянс, а також допомагає Китаю.

Крім цього, екскерівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що у лютому 2026 року може з’явитися сприятливе "вікно" для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, час вигідний обом сторонам через військову активність і сезонні фактори.

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

