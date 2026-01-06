В Україні будуть надсилати повістки по-новому - що зміниться для українців

У застосунку "Резерв+" з’явиться нова функція, яка дозволить українцям отримувати інформаційні сповіщення про надсилання паперової повістки поштою.

В Україні будуть надсилати повідомлення про повістки в "Резерв+" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українці будуть отримувати сповіщення про надсилання повістки поштою

Отримання сповіщення у "Резерв+" не означатиме її вручення

Українці зможуть отримувати сповіщення про надсилання паперової повістки поштою у додатку "Резерв+". Про це повідомило Міноборони України.

"Застосунок Резерв+ продовжує розвиватися як зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов'язаними. Один із ключових напрямів — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі", - вказується у повідомленні.

У Міністерстві оборони повідомили, що застосунок Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про події, пов’язані з військовим обліком, зокрема щодо розшуку, порушень правил обліку і штрафів, оновлення Резерв ID та персональних даних, отримання відстрочки або бронювання, а також електронних направлень на ВЛК.

Тепер у додатку з’явилася нова функція — можливість отримувати сповіщення про надсилання паперової повістки поштою від ТЦК та СП, що дозволяє завчасно дізнатися про свій статус, уникнути непорозумінь і підготуватися до отримання рекомендованого листа через Укрпошту.

У Міноборони наголошують, що такі повідомлення в Резерв+ мають виключно інформаційний характер і не є повісткою, а їх отримання або перегляд не прирівнюється до офіційного вручення.

"Функція добровільна — користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням. У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП. Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою", - попередили у відомстві.

Також у відомстві анонсували, що протягом найближчого кварталу в застосунку з’являться сповіщення про взяття та зняття з обліку, виключення з обліку і скасування відстрочки.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мобілізацію в Україні можуть припинити після підписання мирної угоди, вказав президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що однією з найбільших внутрішніх помилок стала фактично провалена інформаційна кампанія, пов’язана з мобілізаційними процесами.

Водночас колишній радник президента США Дональда Трампа закликав знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 18 років.

