Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

Зеленський разом з лідерами європи та представниками США обговорили післявоєнні гарантії безпеки і відбудови України та підписали важливу декларацію.

Що отримають Україні після закінчення війни та яким буде мир / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Який документ підписали Україна, Британія та Франція

Що отримають українці після закінчення війни

Яким має бути мир в Україні - яку "правильну" угоду щодо миру пропонують США

6 січня 2026 року в Парижі відбулися переговори лідерів "Коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та представників Сполучених Штатів і близько 35 країн, на яких обговорювали гарантії безпеки для України, механізми підтримки та можливі умови припинення вогню у війні з Росією.

За підсумками саміту союзники погодили проєкти ключових документів, що передбачають підтримку української армії, механізми моніторингу припинення вогню, участь у багатонаціональних силах і довгострокову співпрацю у сфері безпеки.

Главред зібрав головне, що варто знати про результати переговорів у Парижі.

Який документ підписали

Президент України Володимир Зеленський разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером підписали декларацію про наміри щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. Про це повідомили за підсумками зустрічі "коаліції охочих" під час спілкування лідерів із журналістами.

Емманюель Макрон пояснив, що документ стосується системи гарантій безпеки, яка складається з кількох елементів, а відповідний звіт щодо координації дій між європейськими країнами та США вже підготовлений керівниками комітету.

"Сьогодні ми досягли значного прогресу, що відображено в Паризькій декларації, яка надає міцні гарантії тривалого миру. Ця декларація коаліції добровольців вперше визнає оперативну конвергенцію між 35 країнами, що входять до коаліції добровольців, Україною та Сполученими Штатами Америки. Ми говоримо про надійні гарантії безпеки", - повідомив він на пресконференції, яку транслювало Sky News.

/ Скріншот

За його словами, сторони домовилися створити Координаційний центр при Оперативному штабі коаліції для взаємодії між збройними силами та посилення співпраці між Україною, європейськими державами, країнами коаліції та США. Він також наголосив, що протягом останніх місяців підхід коаліції було узгоджено та систематизовано.

Декларація визначає ключові складові гарантій безпеки, зокрема запровадження механізмів контролю за дотриманням режиму припинення вогню під керівництвом Сполучених Штатів за участі держав коаліції.

"По-друге, ми надали підтримку Збройним силам України, які є першою лінією оборони для стримування агресії. Це буде формат із 800 000 українських військовослужбовців, і він потребуватиме матеріального та військового забезпечення для стримування потенційної агресії. По-третє, ми продовжимо підготовку до організації багатонаціональних сил для розгортання в повітрі, на морі та на суші з метою забезпечення безпеки після припинення вогню", - вказав він.

/ Скріншот

Окремо в документі передбачено юридичне зобов’язання союзників підтримати Україну у разі нового нападу з боку Росії.

Деталі гарантій безпеки для України

Володимир Зеленський повідомив, що всі учасники "Коаліції охочих" налаштовані працювати задля забезпечення реальної безпеки.

"Це дуже конкретно. Є декларація, спільна декларація, а також є ця декларація про наміри, підписана нашими трьома країнами. І це ілюструє готовність коаліції та європейських країн працювати заради миру. І ми хочемо бути готовими, щоб, коли дипломатія досягне миру, ми могли розмістити сили коаліції бажаючих. Деталі будуть викладені в інших документах. Ми працюємо над тим, які країни готові зробити свій внесок і гарантувати безпеку в повітрі, на морі та на суші. Ми оцінюємо, які сили необхідні, хто буде координувати все це. Ми також хочемо працювати над моніторингом і чітко сказати, як будуть фінансуватися ті чи інші сили, а також українська армія", - вказав він.

Президент України додав, що у цій угоді вирішальне значення має все, що може запобігти новій російській агресії.

"Ми також досягли прогресу з американськими представниками. Ми працювали над документами в Парижі, і ми будемо мати інші зустрічі з паном Віткоффом і паном Кушнером. Ми працюємо над деякими двосторонніми угодами та двосторонніми документами, а також тристоронніми документами, і сподіваємося незабаром підписати їх у різних форматах", - повідомив він.

За його словами, ухвалені документи дадуть змогу посилити юридичну роботу в державах із парламентською системою, аби після успіху дипломатичних зусиль і завершення війни коаліція була повністю готова до розгортання своїх сил, а всі деталі наразі опрацьовуються в межах інших узгоджених документів.

"Визначено, які країни готові взяти на себе лідерство в сферах забезпечення безпеки на землі, в повітрі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як будуть управлятися сили, на яких рівнях буде командування. Необхідно визначити, як буде працювати моніторинг. Необхідно абсолютно чітко визначити, як буде підтримуватися і фінансуватися належна сила і чисельність української армії. Сьогодні я про це говорив окремо", - вказав глава держави.

Президент наголосив, що основою системи безпеки залишаються Збройні сили України, на базі яких ефективно функціонуватимуть усі інші компоненти. Він додав, що військові України, Франції та Великої Британії вже детально відпрацювали питання дислокації, чисельності, необхідних видів озброєння та складу сил, які зможуть бути задіяні, і необхідні параметри для цього вже визначені.

Чисельність армій європейських країн-членів НАТО, які теоретично можуть бути введені в Україну в якості миротворців / Інфографіка: Главред

Чи будуть США моніторити дотримання миру

Володимир Зеленський повідомив, що під час нинішніх переговорів з американською командою детально обговорювали питання моніторингу дотримання миру, і Сполучені Штати висловили готовність долучатися до цієї роботи.

"Це дуже важливо для нас. Американські представники продовжуватимуть це робити. Що стосується безпеки, то архітектура вже існує. І наші партнери можуть тиснути на Росію, щоб вона поступилася в цій війні", - вказав президент.

Він підкреслив, що Україна ніколи не прагнула війни, тоді як саме Росія є стороною агресії, і ключовим залишається питання, хто й що готовий зробити заради реального миру.

Президент зазначив, що для того, щоб мир запрацював, агресор має зупинитися, а для цього задіюється весь наявний інструментарій — від ударів по глибокому тилу ворога до санкцій і дипломатичних зусиль. Окрему увагу під час зустрічей, у тому числі з боку інших лідерів "Коаліції охочих", приділили протиповітряній обороні, яка є щоденним пріоритетом для України.

За словами Зеленського, країна гостро потребує ракет для ППО, адже російські обстріли не припиняються, попри дипломатичні контакти. Він наголосив, що Москва не демонструє повної готовності до дипломатії, продовжуючи завдавати ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі, містах і селах. Саме тому питання посилення протиповітряної оборони порушується на кожній зустрічі, зокрема обговорювалося і під час його розмов із Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго.

Звідки і якими типами ракет Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

"Я дуже вдячний йому за розуміння і підтримку. І тут, у Парижі, ми також порушуємо питання протиповітряної оборони. Чим сильніша наша оборона, тим сильнішою буде дипломатія", - резюмує він.

Країни-союзники створять військові центри в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кріс Стармер заявив, що було підписано декларацію про наміри щодо можливого розміщення сил в Україні після укладення мирної угоди, наголосивши, що це складова твердої та довгострокової підтримки України з боку Лондона.

"Це відкриває шлях для створення правової бази, в рамках якої британські, французькі та партнерські сили могли б діяти на території України, забезпечуючи безпеку повітряного та морського простору України та відновлюючи збройні сили України на майбутнє. Сьогодні ми детально обговорили ці питання. Тому я можу сказати, що після припинення вогню Велика Британія та Франція створять військові центри по всій Україні та побудують захищені об'єкти для зберігання зброї та військового обладнання, щоб підтримати оборонні потреби України", - вказав він.

Він підкреслив необхідність говорити відверто й зазначив, що попри заяви Москви, Володимир Путін не подає жодних сигналів готовності до миру, адже події останніх тижнів свідчать про протилежне.

Стармер звернув увагу на нові масовані удари по Україні, загибель і поранення мирних мешканців, а також масштабні відключення електроенергії посеред зими. Окремо він згадав нещодавній обстріл лікарні в Києві та спроби Кремля відволікти увагу від мирних ініціатив безпідставними заявами про атаки на власне населення, наголосивши, що такі дії лише посилюють рішучість підтримувати Україну.

Літаки серії Ту, якими Росія завдає ракетних ударів по Україні / Інфографіка Главреда

"Ми продовжимо посилювати нашу підтримку оборони України у 2026 році, щоб забезпечити її необхідним обладнанням та підтримкою для продовження боротьби. І ми будемо продовжувати тиснути на Росію, в тому числі вживати подальших заходів щодо нафтотрейдерів та операторів тіньового флоту, які фінансують військові витрати Путіна. Ми продовжимо ці зусилля, доки вони не сядуть за стіл переговорів з доброю волею і доки ми не досягнемо нашої спільної мети – справедливого і тривалого миру", - вказав він.

Яким має бути мир в Україні – хто буде гарантом безпеки Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін і надалі нарощуватиме зусилля, спрямовані на якнайшвидше завершення війни, розв’язаної Росією проти України. За його словами, метою є досягнення перемир’я, яке, на відміну від Мінських домовленостей 2015 року, ґрунтуватиметься на надійних гарантіях безпеки. Він наголосив, що європейці разом з Україною прагнуть спільно сформувати умови такого припинення вогню.

Мерц також зазначив, що кожна країна-учасниця коаліції має пройти власні внутрішні процедури, аби визначитися зі своїм внеском, водночас підкресливши, що Німеччина й надалі надаватиме Україні політичну, фінансову та військову підтримку.

"Це може означати, наприклад, що після припинення вогню для України в сусідній зоні НАТО ми будемо присутні там. Щодо типу та обсягу німецького внеску, то, очевидно, це має вирішувати уряд та парламент Німеччини, коли ці умови будуть визначені та уточнені. Для мене та для уряду Німеччини, я б сказав, що на даний момент нічого не виключається. Наразі, на четвертому році війни, Німеччина є найсильнішим союзником Києва. А після припинення вогню Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України та всього континенту. Сьогодні ми також обговорили, як після припинення вогню ми могли б сприяти відбудові України", - вказав він.

Що тримають українці після закінчення війни

Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що разом із Джаредом Кушнером вони провели майже десять годин переговорів, а ввечері планують зустрітися з українською делегацією для продовження роботи. Він наголосив, що доручення Дональда Трампа полягає у досягненні миру в Україні, і американська сторона налаштована зробити для цього максимум. За його словами, суттєвий поступ був досягнутий спочатку в Женеві, а згодом і в Берліні.

Віткофф також зазначив, що важливою стала зустріч у Мар-а-Лаго, яку раніше позитивно оцінив і Володимир Зеленський, та висловив сподівання на подальший прогрес за підсумками нинішніх контактів. Він додав, що робота над протоколами безпеки фактично завершена, і вони мають дати українському суспільству впевненість у тому, що завершення війни буде остаточним.

"Але ми також вважаємо, що ми дуже, дуже близькі до завершення угоди про процвітання, яка буде найміцнішою з усіх, що коли-небудь укладалися країнами після подібних конфліктів. Це означатиме величезні можливості для українського народу, для людей, які повертаються додому з війни і знайдуть там чудові робочі місця. Ми працюємо над цим разом з BlackRock, Ларрі Фінком. І ми вважаємо, що це буде дуже, дуже важливо для народу України. Ми віримо, що міцна економіка корелює і безпосередньо пов'язана з цими протоколами безпеки. Це робить Україну сильною, незалежною державою", - вказав він.

Спецпредставники Трампа для завершення війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Окремо спецпредставник Трампа підкреслив важливість усіх зустрічей з європейськими партнерами, які відбулися цього дня, та заявив про відчутний прогрес у переговорах. За його словами, обговорювалися й варіанти щодо територіальних питань, які залишаються найскладнішими та потребують подальших дискусій і пошуку компромісів.

Він наголосив, що США виступають посередником і готові докласти всіх необхідних зусиль для просування мирного процесу.

"Президент Трамп твердо і палко вірить, що це вбивство має припинитися, що ця бійня має припинитися. І ми всі тут, всі ми, рішуче налаштовані взяти в цьому участь", - резюмував він.

Яку "правильну" угоду щодо миру пропонують США

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що питання гарантій безпеки активно обговорювалися ще в грудні під час масштабних переговорів у Мар-а-Лаго між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

За його словами, сторонам вдалося врегулювати більшість, а можливо й усі, ключові спірні моменти. Напрацювання формувалися протягом останнього місяця у тісних консультаціях з українською та європейською сторонами.

"Це не означає, що ми досягнемо миру, але мир не був би можливим без прогресу, якого було досягнуто тут сьогодні, тобто якщо Україна збирається укласти остаточну угоду, вона має знати, що після укладення угоди вона буде в безпеці, матиме, очевидно, потужний засіб стримування і реальні запобіжні заходи, щоб гарантувати, що це не повториться. Однією з причин, чому президент Трамп задоволений тим, куди рухаються гарантії безпеки, є те, що, виходячи з його оцінок і розмов з президентом Путіним, якщо ми зможемо укласти правильну угоду, це означатиме угоду, в якій обидві сторони прагнуть деескалації, що існує реальний механізм моніторингу, реальна здатність, якщо коли-небудь відбудеться порушення, усунути конфлікт і, сподіваємося, деескалацію", - наголосив він.

Чого очікувати від переговорів у 2026 році - думка експерта

Як писав Главред, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур, оцінюючи перспективи переговорів у 2026 році, наголосив, що діалог можливий лише за умови реального стримування й ослаблення Путіна, чого наразі не спостерігається.

На його думку, для цього необхідно забезпечити безперебійну роботу механізму закупівлі американського озброєння, продовжити регулярний обмін розвідувальною інформацією, а також жорстко і послідовно виконувати санкції, запроваджені як Європою, так і США, зокрема останні обмеження щодо нафтового сектору, ініційовані Трампом.

"Тобто потрібно, щоб усе це реально працювало. Крім того, необхідні серйозні зміни всередині країни — у тому, як здійснюється управління державою в умовах війни. Потрібна також ремобілізація суспільства, адже попереду можуть бути складні, болючі рішення, без яких ми не зможемо вистояти й відстояти власну позицію", - резюмує він.

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

