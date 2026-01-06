Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
6 січня 2026, 21:12
331
Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -6 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: УНВАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 7 січня
  • Коли температура повітря опуститься до -13 градусів

Погода в Україні 7 січня буде дуже морозною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України. Синоптики прогнозують ожеледицю, туман, та значний сніг.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 7 января
Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: ventusky

Погода 7 січня

В Україні 7 січня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують мокрий сніг. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях буде туман. У західних, північних, Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-східний та південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"У західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг; температура вночі та вдень 2-7° морозу. У більшості північних та Вінницькій областях мокрий сніг, місцями з дощем (вночі невеликий); подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-5° морозу. На решті території вночі невеликі, вдень помірні дощі; температура вночі та вдень 0-5° тепла, у південній частині вночі та вдень 3-8° тепла, вдень в Криму до 11° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 7 січня в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +4...+10 градусів тепла. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -8...-3 градусів.

погода 7 января
Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: meteoprog

Погода 7 січня у Києві

У Києві 7 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з дощем. На дорогах буде ожеледиця, очікується налипання мокрого снігу. Також буде туман з видимістю 300-500 м. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 0-5° морозу; у Києві вночі та вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 7 января
Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні очікуються різкі контрасти температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледиця та рвучкий вітер. Активні циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Також 6 січня в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю та туман (видимість 300–500 м) у північних, центральних, Одеській та Чернівецькій областях.

Крім цього, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із рвучким вітром.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

22:41Війна
Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січня

21:49Енергетика
В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

21:12Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

Зміни закрутять голову: трьом знакам зодіаку судилося розпочати нове життя

Зміни закрутять голову: трьом знакам зодіаку судилося розпочати нове життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці медсестри за 75 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці медсестри за 75 секунд

Останні новини

22:41

Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

22:23

Принц Гаррі може незабаром часу возз'єднатися з королівською родиною

22:05

П'ять природних способів захистити свій дім від щурів і мишей взимку

21:49

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січняФото

21:15

Ситуація зі світлом змінюється - графіки відключень для Дніпропетровщини на 7 січняФото

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21
21:12

В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

21:03

Ольга Харлан показала снігову казку з нареченим-італійцем

21:00

Іноземні війська будуть розгорнуті: Зеленський, Макрон і Стармер підписали деклараціюВідео

20:53

Справи кепські: з'явилися тривожні новини про італійського актора Челентано

Реклама
20:37

ТЕТ покаже драму "Тілоохоронець K-2" в ексклюзивній українській озвучці

20:33

Кількість годин без світла змінилась - графік відключень для Черкас і області на 7 січня

20:27

Чому не виходить приготувати сирники: шеф-кухар назвав три популярні помилки

20:04

Морози до -24 і хуртовини: на Львівщину насувається хвиля арктичного холоду

20:02

В Україні будуть надсилати повістки по-новому - що зміниться для українців

19:53

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференціїВідео

19:31

Самодурство, параноя і смерть: закономірності російської історії

19:21

Місто затуманить і накриють опади: в Полтаві прогнозують небезпечну погоду

19:10

Три літери та 142 власники - яке місто України має найкоротшу назвуВідео

19:10

Чому Китай зацікавлений в розколі ЄвропиПогляд

19:09

Мерц назвав "ключ" до миру, який досі ховають у Вашингтоні та Брюсселі - Politico

Реклама
19:03

У популярному дитячому харчуванні знайшли небезпечний сюрприз: покупцям повертають гроші

18:45

Вовки, ведмеді й "сині" собаки: правда і міфи про Чорнобиль

18:44

Відключення світла 7 січня: в Укренерго розповіли про обмеження в середу

18:42

"Далеко просунулися": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

18:41

Національний відбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу

18:17

Прем’єра сімейної комедії "Вартові Різдва" — ексклюзивно на Київстар ТБ

18:15

Які гарантії безпеки отримає Україна після війни - ЗМІ розкрили попередні деталі

18:15

Плани розкрито: стало відомо, з ким "Динамо" проведе перші зимові спаринги

18:14

Бюджетні млинці за 10 хвилин: рецепт божественої страви з трьох інгредієнтів

18:01

Хворий на рак 82-річний виконавець "Copacabana" показав фото з лікарняного ліжка

17:50

Найсуворіші заборони 7 січня: що не можна робити в це свято, прикмети

17:48

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

17:21

"Повертає голову майже на 270 градусів": в Україні помітили рідкісного птаха

17:21

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

17:19

Трамп обрав нову ціль після Венесуели - яка країна Європи під загрозою вторгнення

16:49

Белла Свон відроджує "Сутінки": Крістен Стюарт заговорила про перезапуск кінофраншизи

16:47

Італієць на кордоні жорстко поплатився за любов до Путіна: Мережа вибухнула мемамиФото

16:17

Мобільний зв'язок від Vodafone подорожчає: наскільки підскочать ціни

16:11

"Навчаю дітей писати пісні": український співак пішов працювати в школу

16:10

"Готуємо важливі політичні кроки": Зеленський зробив заяву після зустрічі з МакрономФото

Реклама
15:57

"Переживає": Олена Тополя несподівано заговорила про колишнього коханого

15:51

Онука Софії Ротару похвалилася розкішним відпочинком із росіянкою в Куршевелі

15:07

"Було смішно": жінка одною процедурою зіпсувала своє лице, як вона виглядає

15:01

Трамп може виставити себе "жертвою обману" Путіна: розкрито план президента США

14:51

Цимбалюк, Кузнєцова і Зібров відвідали презентацію "Випробувального терміну" - деталі

14:50

Дівчина знайшла в секонд-хенді справжній "скарб": скільки коштує знахідкаВідео

14:41

Бали замість штрафів: у МВС назвали умови та терміни запровадження

14:37

Дрони знищили великий арсенал ракет у РФ: вибухи тривали всю ніч, оголошена евакуація

14:34

Їжа більше не прилипатиме: простий трюк, який врятує будь-яку сковорідку

14:26

Злетіла у кювет: фіналістка "Холостяка" потрапила у ДТП

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти