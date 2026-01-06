В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: УНВАН

Якою буде погода вночі 7 січня

Коли температура повітря опуститься до -13 градусів

Погода в Україні 7 січня буде дуже морозною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України. Синоптики прогнозують ожеледицю, туман, та значний сніг.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: ventusky

Погода 7 січня

В Україні 7 січня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують мокрий сніг. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях буде туман. У західних, північних, Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-східний та південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"У західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг; температура вночі та вдень 2-7° морозу. У більшості північних та Вінницькій областях мокрий сніг, місцями з дощем (вночі невеликий); подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-5° морозу. На решті території вночі невеликі, вдень помірні дощі; температура вночі та вдень 0-5° тепла, у південній частині вночі та вдень 3-8° тепла, вдень в Криму до 11° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 7 січня в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +4...+10 градусів тепла. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -8...-3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: meteoprog

Погода 7 січня у Києві

У Києві 7 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з дощем. На дорогах буде ожеледиця, очікується налипання мокрого снігу. Також буде туман з видимістю 300-500 м. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 0-5° морозу; у Києві вночі та вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні очікуються різкі контрасти температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледиця та рвучкий вітер. Активні циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Також 6 січня в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю та туман (видимість 300–500 м) у північних, центральних, Одеській та Чернівецькій областях.

Крім цього, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із рвучким вітром.

