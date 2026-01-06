В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 7 січня
- Коли температура повітря опуститься до -13 градусів
Погода в Україні 7 січня буде дуже морозною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України. Синоптики прогнозують ожеледицю, туман, та значний сніг.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Погода 7 січня
В Україні 7 січня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують мокрий сніг. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях буде туман. У західних, північних, Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-східний та південний зі швидкістю 5-10 м/с.
"У західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг; температура вночі та вдень 2-7° морозу. У більшості північних та Вінницькій областях мокрий сніг, місцями з дощем (вночі невеликий); подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-5° морозу. На решті території вночі невеликі, вдень помірні дощі; температура вночі та вдень 0-5° тепла, у південній частині вночі та вдень 3-8° тепла, вдень в Криму до 11° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -8
За даними meteoprog, 7 січня в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +4...+10 градусів тепла. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -8...-3 градусів.
Погода 7 січня у Києві
У Києві 7 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з дощем. На дорогах буде ожеледиця, очікується налипання мокрого снігу. Також буде туман з видимістю 300-500 м. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі та вдень 0-5° морозу; у Києві вночі та вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні очікуються різкі контрасти температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледиця та рвучкий вітер. Активні циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.
Також 6 січня в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю та туман (видимість 300–500 м) у північних, центральних, Одеській та Чернівецькій областях.
Крім цього, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із рвучким вітром.
Читайте також:
- Сніг, ожеледь і морози: синоптики попередили про сильне погіршення погоди
- Місто затуманить і накриють опади: в Полтаві прогнозують небезпечну погоду
- Морози до -24 і хуртовини: на Львівщину насувається хвиля арктичного холоду
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред