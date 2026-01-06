Справи кепські: з'явилися тривожні новини про італійського актора Челентано

Дружина легендарного артиста скликала екстрену нараду, щоб проаналізувати ситуацію.

https://glavred.net/starnews/dela-plohi-poyavilis-trevozhnye-novost-ob-italyanskom-aktere-chelentano-10730027.html Посилання скопійоване

Адріано Челентано - рідкісний гість публічних заходів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Коротко:

Що трапилося у Челентано та його дружини

Чи повернеться актор на телеекрани

Італійський музикант, співак і актор Адріано Челентано, який пішов з великого кіно ще 1992 року, переживає нелегкі часи разом зі своєю дружиною Клаудією Морі.

Як пишуть італійські ЗМІ, у Адріано Челентано різко знизилися доходи від бізнесу. Виявилося, що Клаудія Морі скликала нараду, де взяли участь компанії з нерухомості, музики та кіновиробництва, якими вона керує разом зі своїм чоловіком-актором.

відео дня

Проаналізувавши звіти, подружжя зрозуміло, що "золота жила" прав на фільми, телепередачі та музики, накопичена за їхню довгу й видатну кар'єру, не зовсім виснажується, але, безумовно, повільно згасає рік за роком.

Адріано Челентано і Клаудія Морі переживають труднощі / moiaitalia.ru

Баланси двох музичних компаній (Clan і Luna Park Edizioni Musicali), двох теле- і кіновиробничих компаній (Clan Celentano і Ciao Ragazzi) і сімейної компанії з нерухомості (Generale Holding) торік принесли сукупний виторг у розмірі 3,44 млн євро порівняно з 5,06 млн євро в попередньому році.

Падіння виручки було досить різким (-32,02%), оборот становив 1,62 млн євро порівняно з попереднім роком. Крім виручки, знизився і прибуток: загальний прибуток п'яти дочірніх компаній склав 256 165 євро, що на 209 247 євро менше, ніж у попередньому році. Хоча активи групи Celentano-Mori, як і раніше, значні, включно з нерухомістю, придбаною за 13,681 млн євро, і 509 851 євро на банківських рахунках компаній, тривожні сигнали вже пролунали.

Адріано Челентано так виглядає зараз / facebook.com/primoascolto01

Сам Челентано не прагне повертатися на екрани, незважаючи на фінансові труднощі. Остання поява Адріано Челентано на телебаченні відбулася 2019 року на каналі Canale 5. Однак це була не найуспішніша поява в його кар'єрі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред