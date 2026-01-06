Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференції

Що відомо:
- Дональд Трамп почав корчитися перед журналістами
- Трамп заговорив про контроль розумових здібностей топ-чиновників
Американський президент Дональд Трамп зганьбився просто під час своєї прес-конференції. У Мережі вже розлетілося відео.
Трамп кривлявся і видавав нерозбірливі звуки.
Дивіться відео з "нападом" Трампа:
Дональд Трамп почав висувати вимогу щодо жорсткого контролю розумових здібностей топ-чиновників. Він додав, що потрібно вводити іспити.
"Ми повинні дати кожному когнітивні тести. Я єдиний президент, який проходив когнітивні перевірки. Кожного президента і віцепрезидента потрібно змусити складати іспити. Ментальні тести, наприклад - чи розумні вони?" - заявив він.
Заяви Трампа - останні новини
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що мирну угоду між Україною і Росією вдасться укласти "в якийсь момент". Водночас Трамп ухилився від прямої відповіді щодо можливих нових санкцій проти Росії, зазначивши, що обговорює це питання постійно з конгресменами.
Також Дональд Трамп пояснив, чому спочатку повірив словам Путіна про "атаку" на його резиденцію. За словами Трампа, інцидент міг статися неподалік, але не був пов'язаний з атакою на резиденцію.
Крім цього, Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США. Він відкинув звинувачення в незаконному військовому вторгненні до Венесуели і висловив переконання, що силова зміна режиму в іншій країні є законною. Окремо Трамп наголосив на важливості Гренландії, заявивши, що територія має ключове оборонне значення через присутність російських і китайських кораблів у регіоні.
Пастка для Трампа: експерт про план Кремля
Аналітик Володимир Горбач вважає, що наміри Кремля не обмежуються українським напрямком і передбачають спробу підірвати позиції Сполучених Штатів. За його оцінкою, Москва здатна задіяти переговорний процес і фактор президентства Дональда Трампа в якості інструменту тиску, прагнучи посилити свій вплив у Європі та за її межами.
Мирний план Трампа - що відомо
Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.
У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":
- заморожування війни;
- окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
- Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.
Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.
6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної і неспровокованої війни Росії проти України.
Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.
Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.
