Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференції

Ангеліна Підвисоцька
6 січня 2026, 19:53
Американський президент почав кривлятися перед натовпом журналістів.
Дональд Трамп
У Трампа стався "напад" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • Дональд Трамп почав корчитися перед журналістами
  • Трамп заговорив про контроль розумових здібностей топ-чиновників

Американський президент Дональд Трамп зганьбився просто під час своєї прес-конференції. У Мережі вже розлетілося відео.

Трамп кривлявся і видавав нерозбірливі звуки.

Дивіться відео з "нападом" Трампа:

Трамп
У Трампа стався "напад" / фото: скріншот

Дональд Трамп почав висувати вимогу щодо жорсткого контролю розумових здібностей топ-чиновників. Він додав, що потрібно вводити іспити.

"Ми повинні дати кожному когнітивні тести. Я єдиний президент, який проходив когнітивні перевірки. Кожного президента і віцепрезидента потрібно змусити складати іспити. Ментальні тести, наприклад - чи розумні вони?" - заявив він.

Заяви Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що мирну угоду між Україною і Росією вдасться укласти "в якийсь момент". Водночас Трамп ухилився від прямої відповіді щодо можливих нових санкцій проти Росії, зазначивши, що обговорює це питання постійно з конгресменами.

Також Дональд Трамп пояснив, чому спочатку повірив словам Путіна про "атаку" на його резиденцію. За словами Трампа, інцидент міг статися неподалік, але не був пов'язаний з атакою на резиденцію.

Крім цього, Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США. Він відкинув звинувачення в незаконному військовому вторгненні до Венесуели і висловив переконання, що силова зміна режиму в іншій країні є законною. Окремо Трамп наголосив на важливості Гренландії, заявивши, що територія має ключове оборонне значення через присутність російських і китайських кораблів у регіоні.

Пастка для Трампа: експерт про план Кремля

Аналітик Володимир Горбач вважає, що наміри Кремля не обмежуються українським напрямком і передбачають спробу підірвати позиції Сполучених Штатів. За його оцінкою, Москва здатна задіяти переговорний процес і фактор президентства Дональда Трампа в якості інструменту тиску, прагнучи посилити свій вплив у Європі та за її межами.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної і неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп Трамп новини
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Скільки миротворців відправлять в Україну: ЗМІ дізналися, що вони захищатимуть

