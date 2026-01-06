Дівчина знайшла в секонд-хенді справжній "скарб": скільки коштує знахідка

Після різдвяної метушні Аманда Лі Сміт з міста Грінвілл вирішила зазирнути в комісійний магазин у пошуках цікавих знахідок для дому.

Картина коштувала всього 30 доларів / колаж: Главред, фото: скріншот

Звичайний похід до магазину вживаних речей обернувся справжнім шоком для мешканки Південної Кароліни (США). В одному із секонд-хендів вона натрапила на картину олією, яка виглядала як музейний експонат.

Робота коштувала всього 30 доларів (близько 1200 гривень). Про свою цінну знахідку американка Аманда Лі Сміт розповіла в одному з відео в TikTok.

Після різдвяної метушні Аманда Лі Сміт із міста Грінвілл вирішила зазирнути до комісійної крамниці в пошуках цікавих знахідок для дому. За її словами, період одразу після свят є найкращим часом для таких візитів, адже люди масово позбуваються речей, звільняючи простір.

Під час прогулянки магазином її погляд зупинився на великій картині, притуленій до стіни у відділі товарів для дому. На полотні була зображена миска з фруктами поруч із блискучим металевим глечиком. Сміт зізнається: у той момент вона навіть не сумнівалася.

"Є речі, у яких потрібно бачити потенціал. А є такі, як ця. Ти просто розумієш, що вона має бути твоєю", - розповіла американка.

Картина в масивній золотій рамі виявилася значних розмірів, якщо бути точним, то близько 104 на 147 сантиметрів. За словами Сміт, саме масштаб створює ефект присутності, немов це не просто декор, а частина архітектури простору.

Аманда добре знається на подібних знахідках. Вона засновниця бренду Blush and Brass Co. і займається створенням інтер'єрів у стилі, який сама називає "вишуканий, екологічний і доступний дім". Тому вона без вагань заплатила за полотно 30 доларів.

Особливо її вразив стан картини, адже вона виглядала майже ідеально. Навіть тканинна підкладка на зворотному боці збереглася, що за її словами, для комісійних магазинів велика рідкість.

Точний вік картини невідомий, проте Сміт припускає, що вона була написана між 1960-ми і 1980-ми роками. З огляду на розмір, раму і збереження, можлива ринкова вартість роботи може сягати від 1200 до 2800 доларів (від 51 тисячі до 118 тисяч гривень).

Своєю знахідкою американка поділилася в TikTok. Відео моментально стало вірусним. За кілька днів ролик зібрав десятки тисяч переглядів і тисячі лайків. Користувачі соцмереж були в захваті не тільки від самої картини, а й від того, як вона вписалася в інтер'єр будинку.

Тепер картина займає центральне місце в їдальні. За словами Сміт, вона наче чекала саме на цю стіну - простір звільнився всього за кілька днів до знахідки.

У коментарях користувачі називають покупку справжньою удачею і "шедевром за копійки". Одні захоплюються рамою, інші запевняють, що таку роботу можна повісити де завгодно.

"Мені дуже подобається! Одна тільки рама має приголомшливий вигляд", - написав один із користувачів.

