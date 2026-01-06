Принц Гаррі може незабаром часу возз'єднатися з королівською родиною

У вересні принц Гаррі написав листа міністру внутрішніх справ.

Король Чарльз і принц Гаррі тримають дистанцію/ колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

У чому принц Гаррі здобув маленьку перемогу

Як це може зблизити його з родиною

Принц Гаррі незабаром може возз'єднатися з королівською родиною після перемоги у своїй давній боротьбі за безпеку під час візитів до Великої Британії.

Як пише Page Six, комітет у справах королівської сім'ї та VIP-персон Ravec провів нову оцінку ризиків і визначив, що Гаррі відповідає критеріям для отримання офіційного захисту.

Молодший син короля Чарльза постав перед судом на дводенному слуханні в травні минулого року, і його адвокат стверджував, що його життя перебуває в небезпеці без поліцейського захисту.

Король Чарльз III у сварці з молодшим сином/ ua.depositphotos.com

41-річний Гаррі спочатку програв судову справу проти Ravec після того, як комітет постановив, що він більше не має права на поліцейський захист, оскільки не є членом королівської сім'ї, який працює.

Після початкового програшу справи Гаррі був названий "спустошеним" і звинуватив королівський двір у здійсненні впливу на це рішення.

У вересні принц Гаррі написав листа міністру внутрішніх справ Шабані Махмуд після того, як переслідувач зміг наблизитися до герцога на відстань двох кроків під час нещодавнього візиту до Лондона.

Переслідувач, який раніше вже погрожував в інтернеті, порушив "захищену зону" під час візиту Гаррі в дитячу благодійну організацію WellChild у вересні.

Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС / bbc.com

Інцидент стався після того, як йому надали поліцейську охорону на весь день.

Два дні потому, коли Гаррі відвідував Імперський коледж Лондона, переслідувач спробував наблизитися до нього, і, як повідомляється, його зупинив член його особистої охорони.

Саме ці тривожні події спонукали Ravec запустити нову оцінку ризиків.

