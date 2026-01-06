Плани розкрито: стало відомо, з ким "Динамо" проведе перші зимові спаринги

Столичний клуб планує інтенсивну зимову підготовку з виїздом до Туреччини та серією контрольних поєдинків.

https://glavred.net/sport/plany-raskryty-stalo-izvestno-s-kem-dinamo-provedet-pervye-zimnie-sparringi-10729964.html Посилання скопійоване

"Біло-сині" визначили перших суперників на закордонних зборах / Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com

Коротко:

"Динамо" почне підготовку до сезону 12 січня в Києві

15 січня команда вирушить на тренувальні збори до Туреччини

Суперники на зборах — "Зімбру" та "Корона"

Футболісти київського "Динамо" 12 січня зберуться у столиці України для проходження планового медичного огляду. Після цього команда ще протягом двох днів працюватиме в Києві, а вже 15 січня вирушить на тренувальні збори до Туреччини.

Як повідомляє телеграм-канал "Динамівець", наразі відомі два суперники "біло-синіх" у контрольних матчах на закордонному етапі підготовки. Ними стануть молдовський "Зімбру" та польська "Корона".

відео дня

Новий тренер і стратегія команди

Підготовку до другої частини сезону команда проводитиме під керівництвом Ігоря Костюка, який у листопаді очолив "Динамо", змінивши на посаді головного тренера Олександра Шовковського.

Після 16 зіграних турів чемпіонату України кияни мають у своєму активі 26 очок і посідають четверте місце в турнірній таблиці. Відставання від лідерів першості наразі становить дев’ять пунктів.

"Динамо" Київ / Інфографіка: Главред

Як зміниться клуб навесні — думка експерта

Як писав Главред, після призначення Ігоря Костюка на посаду головного тренера київського "Динамо" клуб очікують помітні зміни, насамперед у кадровій політиці та підході до формування складу. Про це розповів журналіст Володимир Звєров, оцінюючи перші кроки нового наставника.

За словами експерта, Костюк орієнтується на системну перебудову команди з акцентом на омолодження. У центрі цієї моделі — вихованці клубної академії, які вже мають досвід виступів на дорослому рівні та можуть стати основою колективу в найближчій перспективі.

Окремо Звєров звертає увагу на матч проти "Ноа" в заключному турі Ліги конференцій. На його думку, саме той склад був максимально наближеним до ігрової моделі, яку тренерський штаб планує використовувати у весняній частині сезону.

Таким чином, "Динамо" може увійти в другу половину чемпіонату з оновленим обличчям, зробивши ставку на молодих, але вже адаптованих до високого рівня футболістів.

Футбол - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, воротар збірної України з футзалу та київського "ХІТа" 28-річний Олександр Сухов опинився серед претендентів на престижну індивідуальну нагороду за підсумками 2025 року FutsalPlanet.

Крім того, новий головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може суттєво змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім’я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді.

Нагадаємо, що Київське "Динамо" може втратити одного зі своїх ключових півзахисників. Микола Шапаренко стоїть перед важливим вибором у кар'єрі, адже вже найближчими днями розпочнеться зимове трансферне вікно.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред