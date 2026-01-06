"Далеко просунулися": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

Країни-союзники близькі до укладення рамкової угоди, яка прокладе шлях до мирної угоди з Росією.

https://glavred.net/ukraine/daleko-prodvinulis-u-trampa-sdelali-zayavlenie-o-zavershenii-voyny-v-ukraine-10729973.html Посилання скопійоване

Метью Вітакер зробив заяву про завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Коротко:

У США очікують остаточного узгодження кількох угод

Марко Рубіо відсутній у Парижі на переговорах

Переговори про гарантії безпеки для України, можливо, близькі до прориву. Про це заявив постпред США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

За його словами, країни-союзники близькі до укладення рамкової угоди, яка прокладе шлях до мирної угоди з Росією. Ця заява прозвучала на початку переговорів у Парижі.

відео дня

"Нам слід очікувати остаточного узгодження кількох угод. Одна з них - це "Коаліція охочих", до якої входять близько 50 країн-союзників, багато з яких входять до НАТО, і вони погодяться на певні рамки безпеки для України. І Сполучені Штати теж, як у складі цієї "Коаліції охочих", так і окремо", - сказав він.

Вітакер упевнений, що ця угода може прокласти шлях до остаточної мирної угоди з Росією.

"Ми дійсно дуже далеко просунулися. Це чудова подія, і ми можемо бути на порозі мирної угоди. Поки ми продовжуємо молитися про мир, ми також докладаємо всіх зусиль, щоб цей мир зберігся", - заявив Вітакер.

Зазначається, що Сполучені Штати будуть представлені спеціальним посланником Стівом Віткоффом і зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Держсекретар Марко Рубіо буде відсутній через зобов'язання, пов'язані із захопленням США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, що Вітакер назвав "великою перемогою для Сполучених Штатів Америки і безпеки Західної півкулі".

Він представив операцію як частину ширшої стратегії стримування, заявивши, що вона посилає чіткий сигнал противникам США.

"Будь-який противник Сполучених Штатів має бути стурбований тим, що він побачив. Це продемонструвало можливості, недоступні жодній іншій країні. І водночас це показує, що Сполучені Штати, коли президент щось говорить, коли ми проводимо червону лінію, готові відстоювати її своїми силами. Для мене це і є запорука миру силою", - сказав Вітакер.

Чи працюватимуть гарантії безпеки для України за принципом статті 5 НАТО - думка експерта

Як писав Главред, гарантії безпеки для України у форматі п'ятої статті Статуту НАТО або Будапештського меморандуму, на думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, не матимуть реальної сили.

Він зазначає, що запропоновані пункти безпеки не працюватимуть і є радше елементом політичної гри, від якого не варто очікувати серйозних результатів. Коваленко вважає, що союзницькі війська не братимуть участі в бойових діях в Україні.

"До того ж виникає питання - для кого ці гарантії безпеки? Для жителів Ужгорода та Чернівців, Івано-Франківська та Львова? А як же гарантії безпеки для жителів Токмака, Мелітополя тощо, вони взагалі будуть? Ні. Тобто це питання тимчасово окупованих територій і вільних територій України. Європейцям і американцям цього не зрозуміти. Ми ніколи не побачимо європейських військовослужбовців, які захищатимуть наші позиції", - вважає експерт.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як писав Главред, європейські лідери та американські чиновники прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки, яка включає можливість присутності американських військ на території України, щоб забезпечити стійкість будь-якої мирної угоди.

Нагадаємо, раніше з'явився похмурий прогноз щодо завершення війни. Україна має ухвалити кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях, вважає Євген Дикий.

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф вважає, що в разі публічної заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати Україні гарантії безпеки, ці обіцянки будуть виконані.

Читайте також:

Про персону: Меттью Вітакер Меттью Джордж Вітакер - американський юрист, політик і дипломат. Посол США в НАТО (з квітня 2025). Член Республіканської партії. Меттью Вітакер народився 29 жовтня 1969 року. Навчався в Університеті Айови, де здобув ступінь бакалавра в галузі комунікацій, а згодом - ступінь магістра ділового адміністрування та доктора юридичних наук у Бізнес-коледжі Тіппі та Юридичному коледжі Університету Айови. У 2002 році Вітакер був кандидатом від Республіканської партії на посаду скарбника штату Айова, але програв. З 2004 по 2009 рік обіймав посаду прокурора США Південного округу Айови, де був відомий агресивним переслідуванням наркоторговців. Вітакер балотувався на первинних виборах Республіканської партії Айови в Сенат США 2014 року. Пізніше він писав статті та виступав у ток-шоу на радіо і кабельних новинних каналах як виконавчий директор Фонду відповідальності та громадянської довіри (FACT), консервативної групи, що захищає інтереси громадян. З лютого 2019 року був старшим радником в офісі заступника генерального прокурора, але вже 2 березня 2019 року подав у відставку. Надалі був гостем новинних та аналітичних програм, зокрема як співробітник CNN, і був пов'язаний з юридичною фірмою Graves Garrett. У серпні 2019 року він став керівним директором Axiom Strategies і Clout Public Affairs. У листопаді 2024 року Дональд Трамп оголосив Вітакера кандидатом на посаду посла США в НАТО у своїй другій адміністрації. 1 квітня 2025 року Сенат затвердив його кандидатуру 52 голосами проти 45, а за два дні він склав присягу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред