Морози до -24 і хуртовини: на Львівщину насувається хвиля арктичного холоду

На Львівщині очікується приріст снігу до 25 сантиметрів.

На Львівщині вдарять морози понад 20 градусів / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода у Львові 7 січня

Якою буде погода у Львівській області 7 січня

Коли прогнозують найсильніші морози

Погода у Львівській області 7 січня буде хмарною із сильними снігопадами та морозами. Через переміщення вторгнення холодного арктичного повітря область очікує різке зниження температури до -24°C. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, 7 січня на території області буде хмарно, очікується значний сніг, на дорогах - ожеледиця, можливі слабкі хуртовини. Вітер північний, 7-12 м/с. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності через складні погодні умови.

Температура повітря вночі в області коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу. Вдень температура становитиме 2-7 градусів нижче нуля.

Прогноз погоди у Львові

У Львові 7 січня також буде хмарно. Протягом доби йтиме сніг, який вночі буде значним. Ситуація на дорогах залишатиметься складною через ожеледицю. Вітер північний, 7-12 метрів на секунду, можливі слабкі хуртовини, які погіршуватимуть видимість.

Температура вночі у місті становитиме 6 -8 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 до 6 градусів нижче нуля.

Коли очікується морози до -24

Найскладніша ситуація прогнозується з 8 по 11 січня 2026 року. У цей період через переміщення активного циклону та надходження холодної арктичної повітряної маси очікується подальше ускладнення погоди.

Зокрема, 8 січня очікується значний сніг та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Приріст снігового покриву може скласти 20-25 сантиметрів, що призведе до появи снігових заметів.

На вихідні, 10-11 січня, температура вночі впаде до 15-21 градуса морозу, а в окремих районах області можливе зниження до 24 градусів морозу.

У гідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, а також до порушень у роботі електропостачання, комунальних служб і зв’язку.

Де будуть найбільші морози

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила в інтерв'ю Главреду, що в Україні з 10 по 11 січня очікується вторгнення арктичного повітря з півночі, що спричинить значне похолодання.

Найсильніші морози очікуються на заході, півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Вночі, за її прогнозом, стовпчики термометрів опустяться до -14…-20 °C, місцями до -23 °C. Денна температура становитиме -9…-15 °C.

