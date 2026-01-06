Белла Свон відроджує "Сутінки": Крістен Стюарт заговорила про перезапуск кінофраншизи

Зірка "Сутінків" готова відродити популярну історію на екранах.

https://glavred.net/movies/bella-svon-vozrozhdaet-sumerki-kristen-styuart-zagovorila-o-perezapuske-kinofranshizy-10729928.html Посилання скопійоване

Сутінки фільм - Крістен Стюарт висловилася про перезапуск франшизи / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

Перший фільм із кінофраншизи "Сутінки" вийшов на екрани майже двадцять років тому

Крістен Стюарт висловила готовність зайнятися ремейком фільмів

У листопаді 2008 року на екрани вийшов фільм "Сутінки" - перший з п'яти кінострічок-екранізацій серії романів Стефані Маєр про взаємини Белли Свон і вампіра Едварда Каллена. Кінофраншиза свого часу стала надпопулярною в усьому світі, а прихильники й сьогодні очікують на продовження чи оновлення історії.

І таке, до слова, може незабаром відбутися. Американська акторка Крістен Стюарт, яка грала головну роль у "Сутінках" та чотирьох наступних фільмах, заявила на шоу Entertainment Tonight, що з великим задоволенням зрежисирувала б ремейк фільму, що приніс їй неабияку популярність у двохтисячних.

відео дня

"Так, звичайно, я зроблю ремейк. Я зроблю це! Я готова! Я б дуже хотіла. Послухайте, мені подобається те, що зробила Кетрін Гардвік (зняла першу частину "Сутінків" - прим. редактора), мені подобається те, що зробив Кріс Вайц (зняв другу частину "Сутінків" - прим. редактора), мені подобається те, що зробили всі режисери з цими фільмами. Вони вийшли такими дивними, трохи божевільними і просто такими присутніми в той час, до того, як стали популярними", - цитує акторку видання Variety.

Стюарт впевнена, що можливий проєкт перезапуску "Сутінків" отримав би величезну підтримку шанувальників, але поки залишається відкритим питання бюджету.

Сутінки фільм - Крістен Стюарт висловилася про перезапуск франшизи / фото: imdb.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Анджеліна Джолі залишає Голлівуд. Зірка вирішила пошукати для себе і дітей більш спокійне місце, і обирає між країнами, які мають символічне значення в її житті.

Також стало відомо, що 69-річний Мел Гібсон покинув 35-річну маму своєї дитини - письменницю Розалінд Росс. Колишня пара офіційно підтвердила розрив у пресі.

Читайте також:

Про персону: Крістен Стюарт Крістен Стюарт - американська акторка. Здобула широку популярність завдяки ролі Белли Свон у серії фільмів "Сутінки". Номінантка на премію "Оскар". У 2010 році отримала спеціальну нагороду BAFTA в категорії "Нова зірка". Через десять років Крістен отримала нагороду "Акторка десятиліття" від Асоціації голлівудських критиків і була однією з найбільш високооплачуваних акторок за версією журналу Forbes. Також має номінації на кінопремії Гільдії кіноакторів США (2008), "Вибір критиків" (2022) та Оскар (2022), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред