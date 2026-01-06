Белла Свон відроджує "Сутінки": Крістен Стюарт заговорила про перезапуск кінофраншизи

Коротко:
- Перший фільм із кінофраншизи "Сутінки" вийшов на екрани майже двадцять років тому
- Крістен Стюарт висловила готовність зайнятися ремейком фільмів
У листопаді 2008 року на екрани вийшов фільм "Сутінки" - перший з п'яти кінострічок-екранізацій серії романів Стефані Маєр про взаємини Белли Свон і вампіра Едварда Каллена. Кінофраншиза свого часу стала надпопулярною в усьому світі, а прихильники й сьогодні очікують на продовження чи оновлення історії.
І таке, до слова, може незабаром відбутися. Американська акторка Крістен Стюарт, яка грала головну роль у "Сутінках" та чотирьох наступних фільмах, заявила на шоу Entertainment Tonight, що з великим задоволенням зрежисирувала б ремейк фільму, що приніс їй неабияку популярність у двохтисячних.
"Так, звичайно, я зроблю ремейк. Я зроблю це! Я готова! Я б дуже хотіла. Послухайте, мені подобається те, що зробила Кетрін Гардвік (зняла першу частину "Сутінків" - прим. редактора), мені подобається те, що зробив Кріс Вайц (зняв другу частину "Сутінків" - прим. редактора), мені подобається те, що зробили всі режисери з цими фільмами. Вони вийшли такими дивними, трохи божевільними і просто такими присутніми в той час, до того, як стали популярними", - цитує акторку видання Variety.
Стюарт впевнена, що можливий проєкт перезапуску "Сутінків" отримав би величезну підтримку шанувальників, але поки залишається відкритим питання бюджету.
Крістен Стюарт - американська акторка. Здобула широку популярність завдяки ролі Белли Свон у серії фільмів "Сутінки". Номінантка на премію "Оскар".
У 2010 році отримала спеціальну нагороду BAFTA в категорії "Нова зірка". Через десять років Крістен отримала нагороду "Акторка десятиліття" від Асоціації голлівудських критиків і була однією з найбільш високооплачуваних акторок за версією журналу Forbes. Також має номінації на кінопремії Гільдії кіноакторів США (2008), "Вибір критиків" (2022) та Оскар (2022), повідомляє Вікіпедія.
