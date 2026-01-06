Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Белла Свон відроджує "Сутінки": Крістен Стюарт заговорила про перезапуск кінофраншизи

Анна Підгорна
6 січня 2026, 16:49
10
Зірка "Сутінків" готова відродити популярну історію на екранах.
Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон
Сутінки фільм - Крістен Стюарт висловилася про перезапуск франшизи / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

  • Перший фільм із кінофраншизи "Сутінки" вийшов на екрани майже двадцять років тому
  • Крістен Стюарт висловила готовність зайнятися ремейком фільмів

У листопаді 2008 року на екрани вийшов фільм "Сутінки" - перший з п'яти кінострічок-екранізацій серії романів Стефані Маєр про взаємини Белли Свон і вампіра Едварда Каллена. Кінофраншиза свого часу стала надпопулярною в усьому світі, а прихильники й сьогодні очікують на продовження чи оновлення історії.

І таке, до слова, може незабаром відбутися. Американська акторка Крістен Стюарт, яка грала головну роль у "Сутінках" та чотирьох наступних фільмах, заявила на шоу Entertainment Tonight, що з великим задоволенням зрежисирувала б ремейк фільму, що приніс їй неабияку популярність у двохтисячних.

відео дня

"Так, звичайно, я зроблю ремейк. Я зроблю це! Я готова! Я б дуже хотіла. Послухайте, мені подобається те, що зробила Кетрін Гардвік (зняла першу частину "Сутінків" - прим. редактора), мені подобається те, що зробив Кріс Вайц (зняв другу частину "Сутінків" - прим. редактора), мені подобається те, що зробили всі режисери з цими фільмами. Вони вийшли такими дивними, трохи божевільними і просто такими присутніми в той час, до того, як стали популярними", - цитує акторку видання Variety.

Стюарт впевнена, що можливий проєкт перезапуску "Сутінків" отримав би величезну підтримку шанувальників, але поки залишається відкритим питання бюджету.

Сутінки
Сутінки фільм - Крістен Стюарт висловилася про перезапуск франшизи / фото: imdb.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Анджеліна Джолі залишає Голлівуд. Зірка вирішила пошукати для себе і дітей більш спокійне місце, і обирає між країнами, які мають символічне значення в її житті.

Також стало відомо, що 69-річний Мел Гібсон покинув 35-річну маму своєї дитини - письменницю Розалінд Росс. Колишня пара офіційно підтвердила розрив у пресі.

Читайте також:

Про персону: Крістен Стюарт

Крістен Стюарт - американська акторка. Здобула широку популярність завдяки ролі Белли Свон у серії фільмів "Сутінки". Номінантка на премію "Оскар".

У 2010 році отримала спеціальну нагороду BAFTA в категорії "Нова зірка". Через десять років Крістен отримала нагороду "Акторка десятиліття" від Асоціації голлівудських критиків і була однією з найбільш високооплачуваних акторок за версією журналу Forbes. Також має номінації на кінопремії Гільдії кіноакторів США (2008), "Вибір критиків" (2022) та Оскар (2022), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Крістен Стюарт новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп обрав нову ціль після Венесуели - яка країна Європи під загрозою вторгнення

Трамп обрав нову ціль після Венесуели - яка країна Європи під загрозою вторгнення

17:19Світ
"Готуємо важливі політичні кроки": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Макроном

"Готуємо важливі політичні кроки": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Макроном

16:10Війна
Дрони знищили великий арсенал ракет у РФ: вибухи тривали всю ніч, оголошена евакуація

Дрони знищили великий арсенал ракет у РФ: вибухи тривали всю ніч, оголошена евакуація

14:37Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Зміни закрутять голову: трьом знакам зодіаку судилося розпочати нове життя

Зміни закрутять голову: трьом знакам зодіаку судилося розпочати нове життя

Відключення світла 6 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла у вівторок

Відключення світла 6 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла у вівторок

Останні новини

17:21

"Повертає голову майже на 270 градусів": в Україні помітили рідкісного птаха

17:21

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

17:19

Трамп обрав нову ціль після Венесуели - яка країна Європи під загрозою вторгнення

16:49

Белла Свон відроджує "Сутінки": Крістен Стюарт заговорила про перезапуск кінофраншизи

16:47

Італієць на кордоні жорстко поплатився за любов до Путіна: Мережа вибухнула мемамиФото

Росіяни в рази посилили штурми біля важливого міста: у ЗСУ оцінили загрозуРосіяни в рази посилили штурми біля важливого міста: у ЗСУ оцінили загрозу
16:17

Мобільний зв'язок від Vodafone подорожчає: наскільки підскочать ціни

16:11

"Навчаю дітей писати пісні": український співак пішов працювати в школу

16:10

"Готуємо важливі політичні кроки": Зеленський зробив заяву після зустрічі з МакрономФото

15:57

"Переживає": Олена Тополя несподівано заговорила про колишнього коханого

Реклама
15:51

Онука Софії Ротару похвалилася розкішним відпочинком із росіянкою в Куршевелі

15:07

"Було смішно": жінка одною процедурою зіпсувала своє лице, як вона виглядає

15:01

Трамп може виставити себе "жертвою обману" Путіна: розкрито план президента США

14:51

Цимбалюк, Кузнєцова і Зібров відвідали презентацію "Випробувального терміну" - деталі

14:50

Дівчина знайшла в секонд-хенді справжній "скарб": скільки коштує знахідкаВідео

14:41

Бали замість штрафів: у МВС назвали умови та терміни запровадження

14:37

Дрони знищили великий арсенал ракет у РФ: вибухи тривали всю ніч, оголошена евакуація

14:34

Їжа більше не прилипатиме: простий трюк, який врятує будь-яку сковорідку

14:26

Злетіла у кювет: фіналістка "Холостяка" потрапила у ДТП

14:17

Хто такий італієць Рокко та чи перетнув він кордон України - мережа "вибухнула"

14:10

Українцям рекомендують у січні поставити миску з водою біля батарей: яка причина

Реклама
14:09

Не для гурманів: п’ять дивних страв української кухні XIX століття

14:05

У Туреччині заарештували зірку "Чудового століття"

14:00

Скільки миротворців відправлять в Україну: ЗМІ дізналися, що вони захищатимуть

13:55

Злата Огнєвіч розповіла, як опинилася на місці Ані Лорак

13:43

Незручне питання про Україну загнало МЗС Китаю у глухий кут - що сталося

13:31

Ідеально навіть після свят: рецепт страви, від якої відчуваєш легкістьВідео

13:02

"Не свисти — грошей не буде": що насправді стоїть за цією прикметою

12:45

Переговори щодо України "зависли" через Венесуелу - The Independent

12:41

РФ пропонує Трампу ЗАЕС як "готовий актив": чому Київ має зірвати план Кремля

12:36

Китайський гороскоп на завтра 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

12:31

За неочищений сніг на авто доведеться дорого заплатити: де суворо карають водіїв

12:29

Не лише "Київський": які торти стали гастрономічними символами українських міст

12:23

Гороскоп на завтра 7 січня: Скорпіонам - зміни, Водоліям - розчарування

12:23

"Загинув у боях": повідомили про смерть постановника "Мастер Шеф" і "Зважених та щасливих"

12:22

Що робити, якщо кімнатна рослина не росте: чотири причини та їх вирішенняВідео

12:09

Ренесанс забутого відтінку: який колір інтер'єру повернеться в моду 2026 року

11:58

Більшість помиляється: 10 слів, у яких українці найчастіше плутають наголос

11:43

Чому 7 січня не можна рахувати дрібні монети: яке церковне свято

11:38

Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

11:25

Змінився до невпізнання: у мережі з'явилися рідкісні кадри з Ігорем Ласточкіним

Реклама
11:05

"Маленький козачок": актор-воїн Ращук уперше показав обличчя тримісячного сина

10:55

Можна двома способами: як правильно виростити цибулю на підвіконніВідео

10:50

В Україні почалися аварійні відключення: в яких регіонах графіки не діють

10:42

Переговори союзників у Парижі: на зустрічі обговорять введення військ в Україну

10:41

Чим загрожує Україні операція США у Венесуелі: у FT назвали найбільший ризик

10:33

Чи готує долар різкий стрибок: банкір спрогнозував курс валют на тиждень

10:21

Україна в трійці найкращих: перші прогнози, хто переможе на Євробаченні-2026

10:20

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня МозговогоВідео

09:35

Астрологи назвали головний марнотрат серед знаків зодіаку: хто витрачає найбільше

09:33

З Водохрещем 2026: красиві картинки і теплі привітання

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти