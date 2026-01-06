Рус
Читати російською
У популярному дитячому харчуванні знайшли небезпечний сюрприз: покупцям повертають гроші

Юрій Берендій
6 січня 2026, 19:03
Nestlé оголосила про добровільне відкликання певних партій дитячих сумішей NAN та NESTOGEN у Європі через потенційний ризик наявності токсину цереуліду.
У популярному дитячому харчуванні знайшли небезпечний сюрприз: покупцям повертають гроші
Nestlé оголосила про відкликання дитячих сумішей з магазинів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Nestlé відкликає свої дитячі суміші з країн Європи
  • Причиною такого рішення стало виявлення небезпечного токсину

Компанія Nestlé оголосила про превентивне відкликання деяких партій дитячих сумішей NAN та NESTOGEN у низці європейських країн через потенційний ризик якості одного з інгредієнтів, який постачав сторонній виробник. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Для Nestlé якість і безпека продукції є пріоритетом номер один. Керуючись цим пріоритетом, Nestlé в Україні ініціює запобіжний захід у вигляді добровільного відкликання імпортованих продуктів, а саме окремих сумішей для дитячого харчування під торговельними марками NAN® та NESTOGEN®", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що на початку грудня компанія добровільно відкликала обмежені партії сумішей як запобіжний захід у зв’язку з виявленим потенційним ризиком на одній із виробничих ліній. наголошується, що ці партії не експортувалися до України.

Nestlé заблокувала продукцію, яка була під її контролем, посилила протоколи контролю якості, провела додаткові випробування сумішей та здійснила повну перевірку ланцюга постачання й аналіз причин виникнення проблеми. Виявлено дефект якості в одному з інгредієнтів, що використовувався для виробництва сумішей, і через принцип запобіжності компанія вирішила добровільно відкликати потенційно небезпечні партії через можливу наявність цереуліду, який можуть продукувати окремі штами Bacillus cereus.

У популярному дитячому харчуванні знайшли небезпечний сюрприз: покупцям повертають гроші
/ Скріншот

"Станом на сьогодні жодного підтвердженого випадку захворювання не зафіксовано. Дане відкликання має виключно запобіжний характер. Запевняємо, що ми впроваджуємо всі необхідні заходи для того, щоб наші клієнти та споживачі могли бути впевнені у незмінно високому рівні безпечності нашої продукції. Наші служби підтримки споживачів доступні для підтримки батьків та опікунів. Якщо ви придбали будь-який з цих товарів, будь ласка, зверніться на Лінію турботи Nestlé за посиланням або номером 0 800 500 950", - резюмували у компанії.

Як повідомляє BBC, йдеться про токсин, який здатен спричиняти харчові отруєння у немовлят, зокрема нудоту та блювання.

У компанії зазначили, що відкликання стосується лише конкретного продукту і проводиться з міркувань максимальної обережності, при цьому покупцям пообіцяли повне повернення коштів. Причиною проблеми став інгредієнт, отриманий від одного з постачальників.

Цереулід — токсин, який утворюється бактерією Bacillus cereus, може викликати блювання та болі в животі. Агентство FSA попередило, що ця речовина не руйнується навіть під час приготування сумішей із використанням гарячої води.

"Я хочу запевнити батьків та опікунів, що ми вживаємо термінових заходів, допомагаючи гарантувати, що вся уражена продукція буде вилучена з продажу як запобіжний захід. Якщо ви вже годували дитину цим продуктом і маєте занепокоєння щодо стану її здоров’я, зверніться по пораду до медичних працівників", — заявила Джейн Роулінг, голова відділу інцидентів FSA.

Вилучення продуктів та товарів в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у торговельних мережах Європи виявили продукцію з перевищенням допустимих норм важких металів. Про це раніше повідомляла Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У київському управлінні Держпродспоживслужби також повідомляли про завезення в Україну грейпфрутів, які були оброблені шкідливою для людини речовиною.

Раніше фахівці служби в Одеській області виявили небезпечні дитячі іграшки. Під час перевірки з’ясувалося, що рівень свинцю в них перевищував норму у 164 рази. Незважаючи на зафіксовані порушення, така продукція досі продається.

Про джерело: Nestlé

Nestlé SA (французька вимова: [nɛsle]) — швейцарська компанія, найбільший у світі виробник харчових продуктів, зі штаб-квартирою у місті Веве. Компанія посідає 64 місце у Fortune Global 500 згідно з рейтингом найбільших компаній світу за 2017 рік, повідомляє Вікіпедія.

У березні 2022 року компанія відмовилась вийти з російського ринку у зв'язку з російським вторгненням в Україну. У листопаді 2023 року НАЗК України внесло компанію до переліку міжнародних спонсорів війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

