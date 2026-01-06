Рус
"Готуємо важливі політичні кроки": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Макроном

Інна Ковенько
6 січня 2026, 16:10
Президент повідомив про підготовку важливих політичних кроків, які мають посилити міжнародну підтримку України.
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Макроном в Парижі

Головне:

  • Зеленський у Парижі зустрівся з Макроном
  • Ключовими темами стали можливості України протидіяти терору РФ та зміцнення дипломатії
  • Президент заявив про підготовку важливих політичних кроків, які посилять підтримку України

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Головною темою переговорів стало посилення протиповітряної оборони України та конкретні кроки міжнародних партнерів для захисту українського неба.

Зеленський наголосив, що дипломатія має йти поруч із реальною допомогою, адже Росія не припиняє ударів по Україні.

Він підкреслив, що під час зустрічі з Макроном обговорювали реальні можливості України протидіяти російському терору, а також підтримку, яка здатна зміцнити позиції держави в дипломатії.

"Сьогодні в Парижі - найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли", - написав Зеленський.

За його словами, готуються важливі політичні кроки, які мають посилити міжнародну підтримку України.

Шляхи завершення війни - думка експерта

Публіцист Віталій Портников стверджує, що переговорний процес про припинення війни фактично застопорився, і ключовою причиною цього він називає суперечку навколо територій. Він нагадує, що навіть Дональд Трамп говорив про намір Володимира Путіна встановити контроль не над окремими областями, а над усією Україною. Крім того, Портников зазначає, що у Києва немає підстав йти на відмову від Донбасу, який залишається під українським контролем.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як писав Главред, європейські лідери та американські чиновники прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки, яка включає можливість присутності американських військ на території України, щоб забезпечити стійкість будь-якої мирної угоди.

Нагадаємо, раніше з'явився похмурий прогноз щодо завершення війни. Україна повинна прийняти кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях, вважає Євген Дикий.

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф вважає, що у разі публічної заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати Україні гарантії безпеки, ці обіцянки будуть виконані.

Що таке "Коаліція охочих"

Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела.

Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing).

Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню.

У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників.

Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками.

Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші.

Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

