"Переживає": Олена Тополя несподівано заговорила про колишнього коханого

Христина Трохимчук
6 січня 2026, 15:57
Вадим Лисиця прокоментував розлучення Олени та Тараса Тополі.
Олена Тополя розлучення
Олена Тополя - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Вадим Лисиця висловився з приводу розлучення Олени Тополі
  • Як вона відреагувала

Українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно заявила про розлучення з артистом Тарасом Тополею, прокоментувала скандальні заяви свого колишнього цивільного чоловіка Вадима Лисиці в інтерв'ю "33 запитання від Люкс ФМ".

Раніше Вадим Лисиця написав у своєму каналі загадковий пост, у якому багато хто побачив натяк на Тараса Тополю. Продюсер висловив думку, що підігрівати реліз нової пісні за рахунок покинутих трьох дітей неправильно. Пізніше Лисиця видалив цей пост.

Олена Тополя
Олена Тополя - особисте життя / фото: instagram.com, Олена Тополя

Олена прокоментувала висловлювання свого колишнього партнера. Вона зазначила, що продюсерка є творчою та чутливою людиною, тому сприймає все близько до серця.

"Він за мене, ймовірно, переживає. Іноді мені не подобалося, що він коментує. Минуло вже стільки років. У мене одразу емоційна реакція. Можу спочатку фиркнути, а потім мене швидко попускає. Думаю: можна було б і промовчати, не так і зачепило. Вадим - теж творча емоційна людина", - висловилася Тополя.

Олена Тополя
Олена Тополя про колишнього Вадима Лисицю / Скриншот YouTube

Незважаючи на те що пара давно не разом, співачка не заперечує той факт, що колишній коханий за неї хвилюється.

"Думаю, переживає. Має право, мабуть, як і кожна людина, сказати свою думку", - підсумувала артистка.

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

