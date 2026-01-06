"Переживає": Олена Тополя несподівано заговорила про колишнього коханого

Вадим Лисиця прокоментував розлучення Олени та Тараса Тополі.

Олена Тополя - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Вадим Лисиця висловився з приводу розлучення Олени Тополі

Як вона відреагувала

Українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно заявила про розлучення з артистом Тарасом Тополею, прокоментувала скандальні заяви свого колишнього цивільного чоловіка Вадима Лисиці в інтерв'ю "33 запитання від Люкс ФМ".

Раніше Вадим Лисиця написав у своєму каналі загадковий пост, у якому багато хто побачив натяк на Тараса Тополю. Продюсер висловив думку, що підігрівати реліз нової пісні за рахунок покинутих трьох дітей неправильно. Пізніше Лисиця видалив цей пост.

Олена Тополя - особисте життя / фото: instagram.com, Олена Тополя

Олена прокоментувала висловлювання свого колишнього партнера. Вона зазначила, що продюсерка є творчою та чутливою людиною, тому сприймає все близько до серця.

"Він за мене, ймовірно, переживає. Іноді мені не подобалося, що він коментує. Минуло вже стільки років. У мене одразу емоційна реакція. Можу спочатку фиркнути, а потім мене швидко попускає. Думаю: можна було б і промовчати, не так і зачепило. Вадим - теж творча емоційна людина", - висловилася Тополя.

Олена Тополя про колишнього Вадима Лисицю / Скриншот YouTube

Незважаючи на те що пара давно не разом, співачка не заперечує той факт, що колишній коханий за неї хвилюється.

"Думаю, переживає. Має право, мабуть, як і кожна людина, сказати свою думку", - підсумувала артистка.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

