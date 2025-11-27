Мирні переговори з Україною: на які поступки Путін може піти — прогноз NYT

Дипломати оцінюють зміни у мирному плані Трампа та очікують подальших кроків від Росії.

Москва відкидає європейські пропозиції / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

Трамп запропонував мирний план для України, сприятливий для Росії

Путін продовжує війну, незважаючи на втрати та економічні проблеми

Європейські пропозиції Москва назвала непродуктивними

Українські та європейські дипломати висловили полегшення після спроб пом’якшити раптовий "мирний план" президента США Дональда Трампа, який спочатку вважали надто сприятливим для Кремля. Про це повідомляє The New York Times.

Ключовий фактор

Однак ключовим залишається фактор, від якого залежить успіх плану – готовність президента Росії Володимира Путіна йти на компроміси. За даними аналітиків, Путін готовий продовжувати війну, незважаючи на великі втрати та економічні проблеми в країні, щоб змусити Україну погодитися на умови, які фактично підпорядкують її Росії.

"Суть його війни – послабити Україну", – зазначає старший науковий співробітник Центру Карнегі "Росія-Євразія" Тетяна Станова.

Ситуація на фронті та дипломатичні обмеження

Аналітики наголошують, що ситуація на фронті дає Путіну мало причин для поступок: Україна втрачає території, вичерпуються ресурси, а терпіння США може закінчитися. У Москві відкинули європейські зустрічні пропозиції, назвавши їх "непродуктивними", і натякнули, що будь-який план, який відходить від домовленостей на саміті в Алясці, буде приречений на провал.

Попри це, американський план передбачав значно менші обмеження для України порівняно з пропозиціями Москви 2022 року та навіть включав пункт про використання заморожених російських активів для відновлення України.

Цілі Путіна та оцінка аналітиків

"Путін все ще хоче отримати все. Але головне, чого він хоче, щоб Україна перебувала в його орбіті. А якщо він не може отримати Україну, то ніхто не повинен її отримати", – пояснює Макс Бергман, директор програми з Європи, Росії та Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

За його словами, попередні дипломатичні ініціативи цього року вже неодноразово закінчувалися безрезультатно.

"У певному сенсі це як карусель, кожна ініціатива викликає бурхливу активність, створює відчуття руху, але врешті-решт все зупиняється, і ви виходите там же, де й були, – війна просто триває", – підсумував Бергман.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Позиція Росії щодо обговорення плану

Як писав Главред, за словами Сергія Рябкова, заступника міністра закордонних справ Росії, Москва не має наміру відкрито обговорювати можливі варіанти американського мирного плану щодо України. Він відзначає, що російська сторона загалом позитивно оцінює ініціативи США, спрямовані на пошук шляхів урегулювання конфлікту. Водночас Рябков підкреслює, що не варто очікувати від Росії реальних поступок у цьому питанні, що свідчить про прагматичний, але обережний підхід Москви до дипломатичних пропозицій.

Як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп зазначив, що головною поступкою росіян в рамках мирного плану для закінчення війни буде фактичне припинення воєнних дій з боку РФ.

Крім того, Україна не визнає російську окупацію жодних територій і не погодиться на зміни до Конституції в рамках потенційної мирної угоди. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олександр Бевз в інтерв’ю Радіо Свобода.

Нагадаємо, що у Женеві відбулися переговори делегацій України, США та провідних європейських країн, де погодили новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Втім, найчутливіші політичні питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть вже на рівні прямих зустрічей президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Як вказує The Telegraph, за непідтвердженими даними, така зустріч може відбутися цього тижня у Вашингтоні.

