Сибіга анонсував зустріч переговорних команд України та США: що відомо

За словами міністра, Україна очікує конкретних результатів.

Коротко:

Сибіга анонсував зустріч переговорних команд України та США

Україна прагне контактів на найвищому рівні - зустрічі Зеленського з Трампом

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікується зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання російсько-української війни.﻿

Про це він сказав під час пресконференції у Києві.

Нещодавно очільник ОП Андрій Єрмак заявив, що цього тижня міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл приїде до Києва, щоб фіналізувати кроки для припинення війни в Україні. У Сибіги попросили прокоментувати цю заяву.

"Підтверджую, що найближчим часом слід очікувати зустрічі переговорних команд. Які наші очікування? Наші очікування - це конкретні результати. Конкретні результати для того, щоб відбувався прогрес", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що для України досягнення перемирʼя є надзвичайно важливим, й вона неодноразово це демонструвала.

Також він наголосив, що українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому рівні: зустрічі президента Володимира Зеленського із Дональдом Трампом.

"Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів", підсумував Сибіга.

Чи спрацює мирний план Трампа - думка експерта

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що мирний план Трампа не приведе до результату.За його словами, позиція Путіна як була, так і залишається незмінною. Вона базується на двох його публічних виступах - 17 червня 2023 року і 14 червня 2024 року.

"Перший був присвячений так званим "стамбульським угодам", де, на думку Путіна, йому хтось щось обіцяв, зокрема скорочення армії до 250 тис. (росіяни наполягали на 85 тис.) та контроль над українським важким озброєнням тощо. Ну, й інші фантазії Кремля. Друга була присвячена "умовам припинення вогню". Це "вихід України з чотирьох областей" і "відмова від НАТО". Ні він, ні його чинуші не відходять від цієї позиції і не відійдуть - цар не може давати слабину", - нагадав експерт.

"Наше головне завдання, як було, так і залишається незмінним - масштабувати виробництво зброї та нарощувати удари по російській енергетиці. Ще невідомо, як вони цю зиму переживуть", - додав Загородній.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, у Женеві відбулися переговори делегацій України, США та провідних європейських країн, де погодили новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Втім, найчутливіші політичні питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть вже на рівні прямих зустрічей президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Як вказує The Telegraph, за непідтвердженими даними, така зустріч може відбутися цього тижня у Вашингтоні.

Україна не визнає російську окупацію жодних територій і не погодиться на зміни до Конституції в рамках потенційної мирної угоди. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олександр Бевз в інтерв’ю Радіо Свобода.

Крім того, Дональд Трамп зазначив, що головною поступкою росіян в рамках мирного плану для закінчення війни буде фактичне припинення воєнних дій з боку РФ.

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​

