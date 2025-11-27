"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

Поплічник Путіна прокоментував зусилля США щодо закінчення війни в Україні

https://glavred.net/war/eto-proizoydet-lukashenko-vyshel-s-neozhidannym-zayavleniem-po-voyne-v-ukraine-10719257.html Посилання скопійоване

Лукашенко підтримав очільника Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Лукашенко:

Білорусь підтримує реагування Москви на пропозицію США

Європейським силам треба відмовитися від конфронтації

Якщо Україна не погодиться на пропозицію США, то втратить усю країну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час саміту ОДКБ 27 листопада заявив, що його країна підтримує зусилля РФ "у реагуванні на пропозицію США щодо миру в Україні".

Як повідомляють білоруські ЗМІ, Лукашенко похвалив кремлівського диктатора Володимира Путіна за те, що він нібито проявився у питанні щодо миру та мирного договору з Україною.

відео дня

"Дуже сподіваємося, що це (мирна угода - Главред) станеться. Звичайно, певним, як ми це бачимо, силам у Європі треба відмовитися від конфронтації", - додав він.

Лукашенко згадав і Україну

Щодо України самопроголошений президент Білорусі заявив, що Київ погодиться на запропонований США мирний договір.

"Зараз, як у нас кажуть, м'яч на українській стороні. І гадаю, що у зв'язку з тими подіями, які розвиваються на фронті, Україна піде на цей мирний договір. Інакше втратить країну повністю", - стверджує поплічник Путіна.

Позиція Білорусі щодо війни в Україні

Главред писав, що самопроголошений президент Білорусі вже неодноразово коментував війну в Україні. При цьому Лукашенко заявив, що Росія, мовляв, не програє війну проти України, адже така поразка "занадто дорого обійдеться всім". Причиною цього є нібито те, що в РФ є ядерна зброя.

"Поразки не буде. Не буде! А ось Україна може зазнати поразки. Не треба цього допускати. Давайте домовимося зараз", - сказав він тоді.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів зі США у Женеві перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Чутливі пункти плану буде обговорено під час особистої зустрічі з президентом США.

Раніше також, як писав Главред, генсек НАТО Марк Рютте сказав, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року. Однак Росія ще довго залишатиметься загрозою для НАТО та країн Європи.

Напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що війна Росії проти України завершиться лише після повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України.

Читайте також:

Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред