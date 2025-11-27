Мирний план Трампа зайшов в глухий кут: у The Atlantic розкрили долю переговорів

План, сформований під впливом Кремля, поставив мирний процес під загрозу.

Доля мирного плану Трампа / колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента, kremlin.ru

Головне:

Мирні ініціативи Трампа перетворилися на політичний маятник

Доля переговорів залежить від того, чи готовий Путін до реального компромісу

Позиції Кремля знову повертають мирні зусилля Трампа у глухий кут

Останні місяці мирні ініціативи Дональда Трампа щодо України перетворилися на політичний маятник. Позиція Білого дому постійно змінювалася — від жорстких вимог до обіцянок підтримки Києва. Про це пише The Atlantic.

Зазначається, що минулого тижня США підтримали "мирний план" із 28 пунктів, сформований на основі російських вимог. Після обговорень у Женеві найбільш суперечливі пункти були скорочені до 19, але Кремль уже заявив, що не відступить від своїх базових вимог.

"Москва чітко дала зрозуміти: жодних компромісів щодо територій не буде. Європейські партнери США попереджають — план провальний і лише зміцнює впевненість Кремля. Союзники роками вибудовували стратегію тиску на Росію, а різкі зміни Вашингтона руйнують єдиний фронт", - йдеться у повідомленні.

У виданні говорять, що зміна тону Білого дому стала різкою. Після успішної угоди в Газі Трамп очікував повторити дипломатичний ефект в Україні. Але всередині його команди — різні погляди.

"Віцепрезидент Джей Ді Венс наполягав на швидкій угоді, тоді як держсекретар Марко Рубіо наполягав на перевірці реальних намірів Кремля. Саме Рубіо зірвав запланований саміт Трампа і Путіна в Будапешті, назвавши умови Москви неприйнятними", - розповідає The Atlantic.

Відомо, що Кремль активізував закулісні контакти, залучивши Кирила Дмитрієва, який просував російський варіант мирної угоди через посередників Трампа.

"Після публікації скандального документа Axios у Європі та Україні здійнялася нова хвиля тривоги. План, сформований під впливом Кремля, поставив мирний процес під загрозу. Наразі доля переговорів залежить від того, чи готовий Путін до реального компромісу. Але РФ наполягає на максимальних умовах, а жорсткі позиції Кремля знову повертають мирні зусилля Трампа у глухий кут", - підсумували у виданні.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Україна на мирний план Трампа

Ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий вважає, що якщо Україна погодиться на мирний план Трампа, то шансу на виживання просто не залишиться.

"Сподіваюся, що жодна влада в Україні – ні корумпована, ні не корумпована, ні скомпрометована, ні не скомпрометована, ні популярна, ні не популярна – не погодиться таке підписати. Попри велику кількість недоліків нашої влади вона пручається, чинить опір і не погоджується на смертний вирок Україні", - наголосив він.

Мирний план - що відомо

Як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Олександр Бевз заявив, що американський мирний план із 28 пунктів, який був запропонований українській стороні втратив свою актуальність. Частину пунктів було викреслено, а частину - змінено.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після переговорів зі США у Женеві перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Чутливі пункти плану буде обговорено під час особистої зустрічі з президентом США.

Також відомо, що у погодженій у Женеві оновленій версії американського плану завершення війни Росії проти України встановлено обмеження чисельності Збройних сил України до 800 тисяч військовослужбовців. Київ погодився на встановлення такого ліміту.

Про джерело: The Atlantic The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) — один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США[3]. Заснований в 1857 році в Бостоні. Серед перших співробітників були найвизначніші літератори Новій Англії — Джеймс Расселл Лоуелл, Ральф Волдо Емерсон, Генрі Лонгфелло, Олівер Венделл Холмс (старший). Виходить 10 разів на рік, раніше був щомісячним[4]. З 2006 року журналом керує Джеймс Беннет. Wikipedia

