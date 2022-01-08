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"Лукашенко №2" і захоплення частини Казахстану: генерал розповів, як Кремль "знімає вершки" з протестів

8 січня 2022, 02:39

РФ може знову розіграти карту "захисту російськомовного населення і співвітчизників" й встановити контроль над військовими та космічними об'єктами в Казахстані.

Казахстан
У короткостроковій перспективі можна очікувати створення передумов для захоплення північного Казахстану / Фото Reuters

Росія може скористатися ситуацією в Казахстані в своїх інтересах. Зокрема, посилити вплив на сусідню країну без прямої військової інтервенції та перетворити правлячий режим на свого союзника через загрозу втрати влади.

Таку думку озвучив експерт Українського центру аналітики та безпеки, колишній керівник Центру спеціальних операцій "А" СБУ (2015-2020), генерал-лейтенант Олександр Устименко, передає Апостроф.

Він не виключає, що в короткостроковій перспективі можна очікувати створення передумов для захоплення Північного Казахстану. Росія може зіграти на загостренні етнічного протистояння, щоби під приводом "захисту російськомовного населення і співвітчизників" встановити контроль над військовими та космічними об'єктами й просувати власні економічні інтереси в паливодобувних районах на заході Казахстану.

Генерал-лейтенант додав, що чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також може бути зацікавлений в ситуації, що склалася - він отримав серйозний шанс перебудувати владну вертикаль особисто під себе, позбувшись від впливів і контролю з боку клану експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Заради отримання особистої влади в країні Токаєв, очевидно, може пожертвувати частиною суверенітету Казахстану, щоби заручитися підтримкою Кремля.

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Устименко вважає, що Росія може отримати підконтрольного собі "Лукашенка №2" - Токаєва, замінивши ним відносно незалежного Назарбаєва.

Протести в Казахстані

Мітинги в Казахстані проти різкого підвищення цін на скраплений газ почалися 2 січня в Жанаозені Мангістауської області. Потім вони переросли в масові протести.

Спочатку мітингувальники вимагали зменшити вартість газу. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоби в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

Влада запровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати та Мангістауській області, пізніше - в столиці та у всіх інших регіонах країни.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. У зверненні Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

Вранці 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що конституційний лад в основному відновлено у всіх регіонах республіки. При цьому в країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний" рівень небезпеки.

Пізніше в п'ятницю Токаєв дав наказ відкривати вогонь на ураження по учасниках масових акцій протесту. Демонстрантів він назвав "злочинцями", "вбивцями" і " бандитами". За словами лідера Казахстану, вести з ними переговори нерозумно.

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